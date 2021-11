Mise à jour économique : l'AFG salue les mesures pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre dans le domaine du génie

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) salue les mesures annoncées par le ministre des Finances, Éric Girard, lors de la mise à jour économique présentée aujourd'hui, pour aider à ajouter des travailleurs qualifiés dans des domaines d'activité jugés prioritaires, dont celui du génie.

L'AFG se réjouit de la volonté du gouvernement de former, requalifier et attirer 55 000 professionnels dans le secteur du génie et des technologies de l'information. Cette intention qui se traduit par des mesures budgétaires de plus de 1,1 milliard de dollars devra impliquer les entreprises et l'industrie du génie-conseil au Québec.

« À la suite du dévoilement de la vision économique au début du mois de novembre, nous sommes heureux de constater que le gouvernement passe à l'action et annonce des mesures pour aider le domaine du génie à recruter et former la main-d'œuvre qualifiée qui sera nécessaire notamment pour concevoir les nombreux projets prévus au Plan québécois des infrastructures 2021-2031, établi à 135 milliards de dollars », a déclaré Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG.

L'AFG souhaite collaborer avec le gouvernement afin que le Québec consolide sa position parmi les leaders mondiaux dans le domaine du génie.

Dans son plan stratégique 2021-2024, l'AFG a identifié trois piliers majeurs directement liés à la croissance, soit la main-d'œuvre, l'innovation ainsi que le cadre réglementaire, législatif et contractuel.

« Dans un contexte d'effervescence et de recherche d'innovation et de productivité, l'expertise québécoise en génie offre un potentiel de croissance ici et à l'international, en plus de contribuer au développement de l'ensemble des autres secteurs de notre économie, » de conclure M. Bigras.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

SOURCE Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Renseignements: Source : Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG); Renseignements : Pierre Nadeau, Directeur des communications, AFG, 438-494-1666, [email protected]

Liens connexes

www.afg.quebec