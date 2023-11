Mise à jour économique - Il faut faire beaucoup plus pour régler la crise de l'habitation, insiste l'APCHQ

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la présentation de la mise à jour économique du ministre des Finances Éric Girard, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) souligne que les mesures financières en habitation sont bienvenues, mais qu'il faut faire plus pour régler la crise actuelle.

Le point sur la situation économique et financière, déposé ce matin, stipule que l'entente fédérale-provinciale sur le logement, qui se chiffre à 1,8 milliard de dollars, permettra de construire environ 8 000 logements sociaux et abordables sur cinq ans. « C'est bien, mais les besoins immédiats demeurent gigantesques partout au Québec. On aurait souhaité que le gouvernement du Québec abolisse la TVQ sur les logements locatifs neufs, comme cela a été le cas en Ontario, et au fédéral pour la TPS. Les attentes étaient élevées à cet effet. Nous sommes déçus », soutient le président-directeur général de l'APCHQ, Maxime Rodrigue.

Selon l'APCHQ, les mesures annoncées aujourd'hui pour le logement social et abordable sont très louables et souhaitables. L'enjeu, c'est qu'elles ne concernent que 20 % des ménages ayant un revenu mensuel résiduel négatif1, mais ne concernent pas les autres ménages, qui forment la majorité de la population.

« Malheureusement, accéder à la propriété n'est plus un choix possible ou accessible pour les ménages aujourd'hui. Nous sommes en train de créer la première génération à ne pouvoir accéder à la propriété », conclut monsieur Rodrigue.

Notons que dès demain, les représentant.e.s de l'APCHQ se déplaceront à Ottawa pendant deux jours pour rencontrer les parlementaires des différentes formations politiques, et pour comparaître au Comité permanent des finances. L'Association proposera entre autres d'abolir le test de résistance « stress test » et de rallonger les périodes d'amortissement hypothécaire.

