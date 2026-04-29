Mise à jour économique fédérale : Le Réseau des CCTT salue l'investissement stratégique dans le programme d'Innovation dans les collèges et la communauté

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le Réseau des CCTT accueille très favorablement l'annonce du gouvernement du Canada confirmant le renouvellement du programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC) dans le cadre de sa mise à jour économique du 28 avril. Ce renouvellement, assorti d'un financement de 165M sur 5 ans, constitue un signal fort du gouvernement afin de consolider la capacité d'innovation des organisations partout au pays, en particulier des PME, en s'appuyant sur l'expertise unique des CCTT en matière de de recherche appliquée.

Le programme ICC finance des projets concrets de recherche appliquée menés par les collèges, cégeps, CCTT et écoles polytechniques en collaboration avec des entreprises, des organismes publics et des organisations communautaires. Il permet d'accéder à une expertise spécialisée, de tester et développer des solutions, pour ultimement passer plus rapidement de l'idée à l'application concrète sur le terrain.

Au cours des 3 dernières années, grâce notamment au soutien du programme ICCC, les membres du Réseau des CCTT ont soutenu en moyenne 5000 entreprises et organisations chaque année dans la réalisation de plus de 10 000 projets annuellement. Le renouvellement de la bonification financière de ce programme permettra aux CCTT de tout le Québec leur travail de collaboration unique auprès des PME en développant des projets de recherche appliquée adaptés à leur réalité et aux secteurs prioritaires pour le pays.

« Le Québec et le Canada font face à des défis importants en matière de souveraineté technologique et économique, de productivité et de commercialisation de l'innovation. Le renouvellement du financement bonifié du programme ICC envoie un message fort et cohérent : la recherche appliquée effectuée par les collèges et CCTT est l'un des moteurs par lesquels les PME et nos communautés vont accélérer leur croissance et devenir plus résilientes. En soutenant ce programme pour les 5 prochaines années, le gouvernement illustre sa compréhension de la réalité des PME qui ont besoin de prévisibilité dans les programmes et de partenaires agiles comme les CCTT. Il renouvelle également sa confiance envers la recherche appliquée effectuée dans les collèges, les Cegeps et les CCTT au service de l'économie et des communautés. Ce sont des milliers d'entreprises qui bénéficieront de cet investissement », indique Ludovic Soucisse, président-directeur général du Réseau des CCTT.

Soutenir la recherche appliquée en période d'incertitude

Ce renouvellement fédéral survient dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique, les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et une pression accrue sur les coûts, qui obligent les entreprises et les organisations à faire preuve d'une agilité et d'une capacité d'innovation accrues.

En pareilles circonstances, le Réseau des CCTT réitère l'importance de soutenir la recherche appliquée afin de permettre aux organisations de transformer l'innovation en gains concrets de productivité, en amélioration de leur performance et en retombées économiques durables pour le Québec et le Canada.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

SOURCE Réseau des CCTT

Contact média : Alexandre Boudreau-Forgues,TACT, [email protected], 418-808-4260