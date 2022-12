Mise à jour économique et financière du Québec : le gouvernement aura la marge de manœuvre pour aider les entreprises en cas de récession

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise à jour économique et financière du Québec dévoilée aujourd'hui par Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise.

« La mise à jour d'aujourd'hui témoigne de la robustesse relative de l'économie et des finances publiques du Québec, alors qu'augmente le risque d'une récession en 2023. Il confirme que le gouvernement a la marge de manœuvre pour intervenir si la récession devait être plus dure que prévu. Ce message est rassurant, notamment pour nos entreprises qui sont simultanément confrontées à une inflation salariale, des hausses des taux d'intérêt et des incertitudes relatives aux chaînes d'approvisionnements. Dans un tel contexte, nous saluons la décision du ministre de maintenir l'objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2027-2028 », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction du Montréal métropolitain.

« La Chambre reconnait que les mises à jour ont pour principal objectif de répondre aux besoins directs des citoyens, en fonction de l'évolution de la conjoncture durant l'année budgétaire. La décision de cibler l'aide face à l'inflation aux ménages à faible revenu et aux aînés vulnérables est une bonne nouvelle. Il fallait absolument résister aux mesures d'aide élargie qui n'auraient fait qu'alimenter la demande générale et la hausse des prix », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous prenons note de la confirmation du financement accordé pour soutenir la construction de logements sociaux et abordables, alors que sévit une pénurie de logements qui alimente la hausse du coût de l'habitation, en particulier dans la métropole. La question du financement du transport collectif demeure par ailleurs une grande préoccupation. Le budget de mars 2022 prévoyait une bonification de l'aide aux sociétés de transport collectif de 393 millions de dollars, une somme qui semble maintenant insuffisante pour maintenir les niveaux de services au vu de la baisse d'achalandage postpandémique. Dans le cadre des consultations en vue du budget 2023, nous inviterons le ministre Girard à examiner le niveau de financement requis », a ajouté Michel Leblanc.

« Enfin, nous sommes rassurés par les déclarations du ministre concernant les baisses d'impôt à venir dans le budget 2023. C'est le bon geste à poser, alors que les Québécois sont les plus imposés sur le continent. Nous prenons acte de la décision de réduire les contributions au Fonds des générations. Ce geste peut s'expliquer par le rétrécissement de l'écart entre les intérêts payés sur la dette et le rendement du Fonds. Cependant, ces sommes devraient servir uniquement pour agir sur des mesures ciblées sur les besoins des générations futures, notamment la transition écologique », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]