Mise à jour économique du Québec - Automne 2021 - Le gouvernement réaffirme son engagement pour une relance forte, mais ne doit pas oublier le repreneuriat

MONTRÉAL, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) souligne les sommes investies dans la relance par le ministre des Finances, Éric Girard lors de sa mise à jour économique hier après-midi. Le gouvernement du Québec doit néanmoins s'assurer que les investissements déployés adressent le plus précisément possible la pénurie de main-d'œuvre, la requalification vers les secteurs d'avenir, la facilitation du repreneuriat et la transformation des modèles d'affaires.

L'annonce du gouvernement d'investir 2,9 milliards pour agir contre la rareté de main-d'œuvre sera déterminante pour y parvenir. Le RJCCQ souhaite aussi voir des investissements et de l'action de la part du gouvernement en faveur de domaines émergents ainsi que pour encourager le repreneuriat de nos entreprises locales.



« Le nombre d'entreprises à céder a explosé. Il est primordial de valoriser le repreneuriat comme avenue entrepreneuriale et d'assurer de la pérennité des modèles d'affaires avec les besoins de demain » avertit Pierre Graff, Président-directeur général du RJCCQ.

Malgré une hausse de plus de 50 000 emplois depuis le début de la pandémie, plus de 200 000 emplois restent vacants à travers la province. C'est pourquoi, en plus de faciliter l'arrivée des immigrants économiques, l'efficacité opérationnelle ou encore la hausse de la productivité doivent être priorisées.

« Le Québec se situe présentement dans une position relativement préférentielle dans la relance. Les investissements en développement des compétences ou pour soutenir le tissu entrepreneurial sont essentiels. Nous devons investir dans notre avenir. Nous devons prioriser et favoriser le repreneuriat et l'entrepreneuriat » conclut Pierre Graff.

SOURCE Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)