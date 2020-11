Mise à jour économique du gouvernement du Canada : la Chambre demande des mesures d'aide sectorielles immédiates et une accélération des investissements dans les infrastructures stratégiques

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain rappelle ses priorités en vue de la mise à jour économique du gouvernement du Canada qui sera présentée le lundi 30 novembre par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. La Chambre demande au gouvernement fédéral de confirmer immédiatement des mesures d'aide sectorielles et des investissements dans des infrastructures stratégiques pour notre économie.

« Nous avons salué l'annonce, par le gouvernement fédéral, de son intention de venir en aide aux secteurs aérien, aérospatial et touristique. Il faut également déployer une stratégie nationale pour venir en aide aux centres-villes des grandes métropoles canadiennes. Nous nous attendons maintenant à ce qu'il présente des mesures d'aide concrètes dans son énoncé budgétaire. Le défi est de mettre en œuvre rapidement ces mesures afin de soutenir nos entreprises stratégiques et les dizaines de milliers d'emplois qui en dépendent », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous demandons également au gouvernement fédéral de s'engager clairement à accélérer la réalisation de projets structurants pour la métropole, en particulier l'implantation d'une station du REM à l'aéroport de Montréal, la construction d'un lien entre cet aéroport et la gare de VIA Rail et la réfection de l'une de ses pistes d'atterrissage. Le temps est venu de décider et de passer à l'action », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous comprenons que le gouvernement fait face à une situation difficile. Il doit à la fois soutenir les PME et les secteurs encore plombés par la pandémie, tout en gardant un œil sur son niveau d'endettement. La mise à jour économique doit donc non seulement préciser les mesures d'aide qui seront déployées, mais également présenter une vision rigoureuse de l'évolution prévisible de notre ratio d'endettement national et d'une éventuelle trajectoire de rétablissement de l'équilibre budgétaire. Nous devons éviter de toucher un niveau d'endettement tel qu'il faudrait ensuite recourir à des hausses d'impôt néfastes pour la relance économique ou encore à des coupes budgétaires dans des secteurs essentiels. Le grand défi est de traverser cette crise sans mettre à risque les générations futures », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

