Mise à jour du ministre Morneau : la Chambre s'inquiète du déficit fédéral et fait des recommandations pour le prochain budget

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise à jour économique et budgétaire présentée aujourd'hui par le ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau.

« La mise à jour économique et budgétaire présentée aujourd'hui témoigne de la robustesse de l'économie canadienne, qui en est à sa neuvième année de croissance consécutive. Normalement, à cette étape du cycle économique, le Canada devrait, à l'exemple du Québec, afficher des surplus. Pourtant, le déficit fédéral pour l'année en cours augmente de 34 % par rapport aux prévisions, pour atteindre 26,6 milliards de dollars, et ce, même si le ministre Morneau n'annonce aucun investissement additionnel structurant pour notre économie. Le déficit devrait même atteindre 28,1 milliards de dollars l'année prochaine. Cette situation laisse s'installer une perception de déficit perpétuel et de laxisme fiscal au niveau fédéral. On doit se rappeler que les Canadiens et les entreprises ont traversé une période extrêmement difficile dans les années 1980 et 1990, alors qu'il avait fallu faire d'énormes sacrifices pour reprendre le contrôle des finances publiques », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre encourage le gouvernement à orienter ses actions autour de quatre priorités dans son prochain budget afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et de faire face aux défis liés aux changements climatiques. La Chambre demande d'abord au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles canadiennes de réduction des émissions de GES en 2030. Le gouvernement devra également exercer tout le leadership nécessaire pour dynamiser le commerce intérieur canadien. De même, nous demanderons au gouvernement d'accorder les budgets nécessaires pour maintenir un niveau élevé de travailleurs immigrants temporaires afin de réduire les pressions sur le marché du travail au Québec. Enfin, nous demandons au gouvernement de prévoir les budgets requis pour investir dans les infrastructures stratégiques pour la croissance économique du pays et de la métropole », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/