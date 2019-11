Mise à jour du ministre Girard : la métropole contribue pleinement à la robustesse de l'économie du Québec

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de l'excellente santé des finances publiques du Québec et des choix budgétaires annoncés par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, lors de sa mise à jour économique et financière.

« Les résultats dévoilés aujourd'hui concordent en tous points avec les informations que nous recevons de nos membres : l'économie du Québec est très robuste et la métropole joue de nouveau son rôle de locomotive économique. Il est aussi très rassurant de constater que le gouvernement du Québec demeure en plein contrôle de ses finances. Une telle situation permet de disposer d'une marge de manœuvre pour agir et maintenir le momentum économique. Nous appuyons la décision du ministre des Finances d'utiliser une partie des surplus pour alléger le fardeau fiscal des familles, tout en conservant un coussin pour faire face à un éventuel ralentissement économique. Cette prudence est le reflet d'une maturité économique essentielle alors que l'environnement économique mondial demeure incertain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous appuyons également la décision du ministre Girard d'utiliser une partie des surplus dégagés pour soutenir l'électrification et la lutte aux changements climatiques. Il existe un consensus fort sur la nécessité d'investir dans la transition vers une économie sobre en carbone », a précisé M. Leblanc.

« Les mesures annoncées aujourd'hui constituent de bonnes nouvelles. Si l'évolution des surplus le permet, nous invitons le ministre Girard à envisager pour son prochain budget des mesures qui réduiront le fardeau fiscal des entreprises et contribueront à faire du Québec l'un des environnements d'affaires les plus compétitifs en Amérique du Nord », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Related Links

https://www.ccmm.ca/