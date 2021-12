Mise à jour des renforts confirmés dans le réseau de la santé

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fait une mise à jour des résultats des efforts déployés au cours des dernières semaines pour favoriser la rétention, le retour et l'attraction des infirmières dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Au total, plus de 1 305 personnes (+ 84) ont été engagées par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont :

128 personnes qui étaient à la retraite (+ 4);

1 177 ressources provenant notamment de la main-d'œuvre indépendante (+ 80).

À cela s'ajoutent 3 962 personnes qui travaillaient à temps partiel et sont passées à temps complet (+ 298).

De plus, des discussions sont en cours avec près de 4 543 candidats potentiels (+ 124 par rapport à la semaine dernière).

Citation :

« Nous sommes reconnaissants envers chaque personne qui accepte de se joindre à nos équipes, ou qui augmente son temps de travail pour passer à temps plein. Afin de répondre aux préoccupations du personnel sur le terrain, nous avons d'ailleurs annoncé la semaine dernière plusieurs ajustements aux mesures exceptionnelles d'attraction et de rétention. Nous espérons ainsi que d'autres renforts se joignent au cours des prochaines semaines. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le 23 septembre dernier, un nouveau modèle de gestion, de nouvelles mesures et des incitatifs financiers pour la rétention et l'attraction de personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires ont été annoncés. L'objectif est de bénéficier des services de plus de 4 300 infirmières et de plus de 1 200 infirmières auxiliaires supplémentaires afin de retrouver un certain équilibre. Plusieurs moyens permettront d'améliorer la conciliation travail et vie personnelle des infirmières ainsi que la consolidation des équipes, d'offrir des horaires stables et prévisibles, et de diminuer la charge de travail, dont :

l'élimination du temps supplémentaire obligatoire et la diminution du recours aux agences de placement privées;



des montants forfaitaires et des horaires plus stables;



l'autogestion des horaires.

Des ajustements aux mesures d'attraction et de rétention du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires ont été annoncés le 26 novembre.



Rappelons par ailleurs que la mise en place de deux formations a été annoncée, soit une formation accélérée pour les infirmières auxiliaires (14 mois au lieu de 22), ainsi qu'un programme de formation d'agents administratifs en soutien aux secteurs cliniques afin d'aider le réseau de la santé et des services sociaux en contexte de rareté de main-d'œuvre. Les admissions pour les deux programmes se font par l'entremise de la plateforme Admission FP : Accueil | AdmissionFP.



À des fins de comparaison, voici les chiffres du bilan du 25 novembre dernier:

Au total, plus de 1 221 personnes avaient choisi de prêter main-forte au réseau, dont :



124 personnes à la retraite;





1 097 ressources provenant notamment de la main-d'œuvre indépendante.

À cela s'ajoutaient 3 664 postes à temps partiel qui sont passés à temps complet.





Des discussions étaient en cours avec près de 4 419 personnes.

