Mise à jour des orientations concernant les dépistages récurrents chez les travailleurs de la santé

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En vue de mieux prévenir les éclosions dans les milieux de soins de son réseau, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé à une mise à jour des orientations pour le dépistage du personnel. À cet effet, la stratégie de dépistage s'oriente vers l'utilisation de tests rapides antigéniques. Cela permettra de préserver les capacités des laboratoires à effectuer les tests TAAN requis pour les personnes qui présentent des symptômes ou pour les milieux de soins ou les milieux de vie en éclosion.

Cette nouvelle stratégie a pour objectif de permettre un dépistage récurrent, plus d'une fois par semaine, en absence d'éclosion. Pour être efficace, le dépistage doit idéalement viser un taux de 80 % des travailleurs de la santé en contact avec la clientèle vulnérable d'un milieu. Les résultats doivent être obtenus rapidement, avant le prochain quart de travail. Or, une telle approche risque de surcharger les laboratoires. C'est la raison pour laquelle les tests rapides antigéniques sont désormais recommandés. Dans un souci de prévention, les vaccinateurs pour la COVID-19, les travailleurs des milieux de vie, les personnes proches aidantes et les visiteurs asymptomatiques sont visés par cette directive.

Soulignons que les tests rapides antigéniques sont moins sensibles que les tests en laboratoire. Il est donc important de rappeler que les travailleurs symptomatiques doivent passer des tests TAAN et suivre les mesures d'isolement reconnues en la matière.

Il est à noter que si les laboratoires sont en mesure d'offrir les tests TAAN par laboratoire, les milieux devraient poursuivre leur utilisation, notamment les tests par gargarisme ou salivaires. Dans ce cas, l'établissement devra faire la démonstration que ces tests ne compromettent pas la capacité des milieux à effectuer des tests TAAN dans la communauté pour les personnes symptomatiques et que la transmission des résultats aux personnes symptomatiques sont fournis en 24 heures.

Rappelons que les orientations sur le dépistage des travailleurs de la santé sont en révision constante en fonction de l'évolution des connaissances et de la situation épidémiologique. Elles ont fait l'objet de plusieurs recommandations, visant notamment l'élargissement de ce dépistage à certains groupes de travailleurs de la santé ou la modification de leur fréquence en fonction des paliers d'alerte régionaux.

