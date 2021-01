Mise à jour de Promutuel Assurance : Les systèmes informatiques reprennent progressivement

QUÉBEC, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'incident de sécurité dont elle a été victime, Promutuel Assurance confirme que ses systèmes informatiques reprennent progressivement et qu'elle est en mesure de répondre aux demandes de ses membres-assurés, y compris les nouvelles affaires pour les clients existants ainsi que le règlement des sinistres.

Depuis le début, la priorité est de remettre en fonction l'ensemble des activités pour offrir le service de qualité auquel les membres-assurés sont habitués. Dès le départ, l'assureur a été en mesure de réactiver des services de base et continue de progresser vers une remise en service complète au cours des prochaines semaines, ce qui inclut, notamment, l'amélioration de ses systèmes téléphoniques. Un plan de reconstruction solide et efficace a été élaboré et est en déploiement. L'organisation entend prendre le temps nécessaire pour franchir toutes les étapes de sécurité que requiert cette situation.

Promutuel Assurance tient aussi à confirmer à ses membres-assurés que même si les prélèvements préautorisés n'ont pas été effectués, les protections demeurent en vigueur. Les membres-assurés continuent ainsi d'être protégés en vertu de leur contrat. Aucun montant ne sera prélevé sans qu'une communication écrite ne soit préalablement transmise aux assurés dans les délais prescrits.

Par ailleurs, l'enquête destinée à faire toute la lumière sur la situation se poursuit. À ce stade-ci, nous ne pouvons pas encore confirmer la nature ou l'étendue des données visées par l'incident. Ceci dit, Promutuel Assurance s'engage à déployer toutes les mesures requises pour protéger les personnes potentiellement touchées, si la situation l'exige.

Promutuel Assurance n'échappe pas à la vague de cyberattaques qui frappent non seulement l'industrie de l'assurance, mais également de nombreuses organisations. Chaque situation est unique et la réponse qu'elle commande l'est tout autant. Chose certaine, avant de « faire vite », il faut surtout « faire bien » et s'assurer d'une reprise sécuritaire, au plus grand bénéfice des membres-assurés. Promutuel traite cette situation exceptionnelle avec tout le sérieux et la rigueur nécessaires et ne lésinera sur aucun effort pour favoriser un retour à la normale sécuritaire. L'assureur remercie ses membres-assurés de leur patience et de leur collaboration.

Renseignements: Kathy Labbé, [email protected]

