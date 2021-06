OTTAWA, le 2 juin 2021 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa (AAIO) a publié une mise à jour sur son projet pilote novateur de détection des drones. La mise à jour comprend des détails sur la technologie utilisée pour détecter les drones qui pourraient potentiellement menacer les aéronefs et les opérations de l'aéroport - et certaines constatations inquiétantes sur le nombre de drones utilisés dans les zones réglementées près de YOW et dans la région d'Ottawa.

« Les drones deviennent pratiquement omniprésents, avec une croissance exponentielle des ventes tant pour les amateurs que pour les opérateurs commerciaux », déclare Michael Beaudette, Vice-président, Sûreté, gestion des urgences et transport de la clientèle de l'AAIO. « En tant qu'exploitant aéroportuaire, nous avons estimé qu'il était d'une importance vitale de tester des systèmes permettant de détecter les drones opérant sur les trajectoires de vol, à proximité de l'aéroport et dans d'autres zones réglementées, afin de contribuer à assurer la sécurité des équipages aériens et des passagers. »

« Il est interdit de faire voler un drone à une distance de 5,6 kilomètres du centre de tout aéroport au Canada », a déclaré le Président et chef de la direction de l'AAIO, Mark Laroche. « Malheureusement, cela n'a pas empêché que cela se produise. »

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa

L'AAIO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

