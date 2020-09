Mise à jour de AEM Canada sur une nomination à la haute direction et l'avancement du projet d'usine d'alumine de haute pureté de Cap Chat

Le producteur québécois d'alumine haute pureté (HPA) progresse vers la production commerciale

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe AEM Canada Inc. (AEM Canada) est heureux d'annoncer la nomination de M. Charles Taschereau à titre de président et chef de l'exploitation de l'entreprise.

AEM Canada est une entreprise Québécoise appartenant à la compagnie Australienne Gulf Minerals Pty et à un consortium d'ingénieurs et de chefs d'entreprises renommés. Le Groupe a des activités en Australie, au Royaume-Uni et à Hong Kong. La société a récemment acquis les actifs d'Orbite Technologies (Orbite) qui incluent une usine de production de HPA (High Purity Alumina) à Cap Chat en Gaspésie, un centre de recherche et développement et un laboratoire d'analyse à Laval et un portefeuille de plus de 40 brevets de technologie de pointe.

Orbite a développé une technologie de classe mondiale pour produire de l'alumine de haute pureté (HPA) et récupérer des métaux précieux à partir de déchets industriels d'une manière économique et avec une faible empreinte environnementale. Cependant, en raison de problèmes de conception d'un four à lit fluidisé, Orbite n'a jamais pu atteindre une production commerciale à son usine de Cap Chat. Ne disposant pas des ressources nécessaires, Orbite a été contraint de mettre ses actifs en vente. AEM Canada a acquis au début d'avril 2020 les actifs d'Orbite. Reconnaissant l'innovation et la grande valeur de la technologie développée, AEM Canada procède actuellement à la remise en production de l'usine de Cap-Chat.

Construite à un coût de plus de 130 millions de dollars canadiens, l'usine de Cap Chat à la capacité de produire de l'alumine haute pureté (HPA) 5N (99,999%), très en demande dans divers domaines, notamment pour la fabrication des batteries au lithium-ion.

Antérieurement à l'emploi d'Orbite Technologies au titre de Chef de l'Exploitation, M. Charles Taschereau a une connaissance approfondie du procédé et des problèmes rencontrés par Orbite. Sous sa direction, l'équipe de l'Usine de Cap-Chat vient de terminer les modifications techniques requises sur les fours à lit fluidisés. En plus de ces travaux, un nouveau type de four a été commandé en juillet à Logic-Thermal, une compagnie de Joliette, au Québec. L'installation dans l'usine du nouveau four devrait se terminer en octobre. À l'heure actuelle, l'usine est en redémarrage, les fours existants sont en chauffe et la production de HPA devrait démarrer en novembre.

Plus de 30 employés travaillent actuellement pour AEM à l'usine de Cap-Chat et au centre de R&D de Laval. Lorsque l'usine sera en production commerciale, plus de 60 employés seront nécessaires.

« De nombreuses personnes ont contribué à la création de cette technologie innovante, entièrement développée au Québec, et l'équipe est heureuse d'avoir l'opportunité de pouvoir la mettre en production. Nous profitons des synergies importantes entre les ressources du groupe AEM, du savoir-faire et du dévouement des employés de Cap-Chat, d'un centre de R&D de classe mondiale à Laval et d'un portefeuille de brevets uniques. Cette combinaison unique nous permettra un avantage concurrentiel mondial en termes de qualité et de coût de production et avec une usine commerciale déjà bâtie, AEM Canada à des années d'avance sur la concurrence », a déclaré M. Charles Taschereau

M. Taschereau est Ingénieur spécialisé en traitement des minerais et Comptable Professionnel Agréé (CPA).

Le groupe AEM Canada Inc. est une société nouvellement constituée, qui possède et exploite l'usine de traitement de Cap Chat, un laboratoire à la fine pointe de la technologie situé au Centre de développement technologique de Laval et un portefeuille de plus de 40 brevets.

À propos d'AEM Canada: Le Groupe AEM Canada Inc («AEM Canada») possède et exploite l'usine de traitement HPA de Cap Chat, située au Québec, au Canada. L'usine de Cap Chat utilise le procédé breveté de lixiviation au chlore et de purification par cristallisation («CLCP») pour produire de l'alumine de haute pureté pure à 99,999% (5N) («HPA»). AEM Canada vise à être le fournisseur privilégié de HPA pour les nouvelles méga-usines EV-LIB du monde.

SOURCE AEM Canada Inc

Renseignements: Pour toute information supplémentaire ou autre demande médiatique, veuillez contacter: [email protected]