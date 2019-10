Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de préparation pour nourrissons pour bébés sensibles au lactose sans OGM de marque Kirkland Signature en raison de la présence possible de Cronobacter spp.

Les photos des produits sont disponibles à : https://bit.ly/2MNi9kl

OTTAWA, le 25 oct. 2019 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 13 octobre 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Costco Wholesale Canada Ltd. procède au rappel de préparation pour nourrissons pour bébés sensibles au lactose sans OGM de marque Kirkland Signature en raison de la présence possible de Cronobacter spp. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits suivants ont été vendus à l'échelle nationale.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Kirkland Signature Préparation pour nourrissons pour bébés sensibles au lactose sans OGM 1.36 kg 0 96619 26926 6 EXP 2020 NO 05 T05DVBV Kirkland Signature Préparation pour nourrissons pour bébés sensibles au lactose sans OGM (paquet de deux) 2 x 1.36 kg 0 96619 23600 8 EXP 2020 NO 05 T05DVBV

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par Cronobacter ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Cette bactérie n'est pas couramment liée à des maladies humaines, mais elle peut provoquer, dans de rares cas, des infections graves, voire mortelles. La bactérie Cronobacter, qui peut causer des infections rares de la circulation sanguine et du système nerveux central, a été associée à une infection intestinale grave (entérocolite nécrosante) et à un empoisonnement du sang (septicémie), surtout chez les nouveau-nés.

Contexte

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise : Costco Wholesale Canada Ltd. : 1-800-463-3783; Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : cfia.enquiries-demandederenseignements.acia@canada.ca; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : cfia.media.acia@canada.ca

