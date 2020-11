Photo du produit disponible : https://www.inspection.gc.ca/fra/1606188309617/1606188310070

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2020 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 3 novembre 2020 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur la distribution. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Miss Vickie's Canada procède au rappel de certains croustilles cuites à la marmite Recette originale de marque Miss Vickie's en raison de la présence possible de morceaux de verre. Les consommateurs ne doivent pas consommer le produit visé par le rappel décrit ci-dessous, et les détaillants, les restaurants et les établissements ne doivent pas le vendre ou l'utiliser.

Le produit suivant a d'abord fait l'objet d'un rappel en Ontario et au Québec. Depuis, il a été constaté que ce produit a aussi été distribué en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Produit visé par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Miss Vickie's Croustilles cuites à la marmite Recette originale 200 g 0 60410 04667 8 JA 12 avec tous les codes de fabrication où le 2e caractère est un « 0 » et le 3e caractère est un « 8 » JA 26 608329131

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison ou dans votre établissement. Les produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'endroit où ils ont été achetés.

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Blessures

Aucun cas de blessure associée à la consommation de ce produit n'a été signalé. Toutefois, des cas de blessures associées à la consommation des produits visés par l'avis de rappel d'aliments du 3 novembre 2020 ont été signalés.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes de renseignements du public et des médias : Coordonnées de l'entreprise, Miss Vickie's Canada : Service à la clientèle, 1-866-264-2056; Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.inspection.gc.ca