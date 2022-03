MISE À JOUR - Convocation - Annonce concernant les investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2022-2024 pour l'ensemble du Québec ainsi que ceux spécifiques à la région de Montréal

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, procédera à une annonce concernant les investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2022-2024 pour l'ensemble du Québec. Les investissements spécifiques à la région de Montréal y seront également dévoilés.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Cette conférence de presse aura lieu :

DATE : Le 21 mars 2022



HEURE : 11 h 30



LIEU : Montréal *L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse doivent s'assurer de respecter les consignes en vigueur et celles qui s'appliquent à leur situation. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19. De plus, le port du masque d'intervention est obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833