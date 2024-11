Mise à jour budgétaire : Les organismes qui luttent contre la faim ignorés

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les organismes communautaires montréalais qui œuvrent en sécurité alimentaire digèrent mal l'absence totale de mesure de lutte à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire dans la récente mise à jour budgétaire de la Coalition Avenir Québec (CAQ), le 21 novembre dernier. Ils réclament, auprès du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, une augmentation de leur financement à la mission ainsi que de l'ensemble des groupes communautaires qui travaillent auprès des populations les plus démunies.

« L'indifférence de la CAQ face à la crise alimentaire qui perdure n'est plus acceptable. On veut du financement à la mission, récurrent, injecté via le Programme de financement aux organismes communautaires (PSOC). Pas au prochain budget, pas au prochain plan de lutte à la pauvreté, on le veut maintenant. », réclame Marie-Andrée Painchaud, coordonnatrice au Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM).

La situation s'aggrave et est intenable pour les organismes qui ont atteint leur point de rupture depuis longtemps. « On refuse de l'aide, on diminue les paniers. Le mois de décembre n'a pas encore commencé et, déjà, nous avons attribué le nombre maximum de paniers de Noël et recevons encore quotidiennement des demandes d'aide », s'indigne Cécilia Lessard, directrice au Carrefour St-Eusèbe.

L'insécurité alimentaire n'est pas la responsabilité des organismes communautaires, mais ces derniers font assurément partie de la solution. Ils sont pourtant dans l'angle mort du gouvernement. La majorité des financements qui leur sont dédiés se résument en fonds d'urgence ponctuels ou par projets, non récurrents et souvent réservés à l'achat de denrées alimentaires.

Les organismes de proximité constituent le dernier maillon de la chaîne de redistribution alimentaire qui permet d'acheminer la nourriture aux personnes. Ils transportent les aliments, les trient et les transforment, préparent et distribuent les paniers, etc., sans parler d'assurer la logistique, l'entretien des locaux vétustes et de la gestion des équipes. Les groupes mettent également en place une panoplie d'autres activités pour lutter contre l'insécurité alimentaire grâce à leurs petites équipes de travail et l'aide de nombreux bénévoles.

La campagne Mettons Faim à la crise

La campagne est une initiative des organismes communautaires de Montréal qui œuvrent en sécurité alimentaire ainsi que de concertations locales et régionales. Elle est soutenue par le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) et appuyée par près de 80 groupes.

Riocm.org/financement-mission

SOURCE Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

Relation média : Lucie Poulin, [email protected], 514 544-6942