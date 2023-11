Mise à jour budgétaire - Le Parti Québécois invite le gouvernement à se recentrer sur l'accès à la propriété et l'augmentation du coût de la vie

QUÉBEC, le 5 nov. 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a fait part des attentes de sa formation en vue de la mise à jour budgétaire du gouvernement Legault, qui aura lieu ce mardi. Le coût de la vie et l'accès à la propriété font figure de priorité pour le Parti Québécois, qui déplore que jamais les Québécois n'ont payé aussi cher pour leurs besoins de base.

EN BREF

Les demandes du Parti Québécois pour la mise à jour budgétaire sont les suivantes :

Mesures fiscales et création d'un programme d'accès à la propriété ;

Sommes supplémentaires pour le logement social et l'itinérance ;

Redistribution des 1,4 G$ en trop-perçus d'Hydro-Québec, sous la forme de bons d'épicerie ;

Fin de la discrimination envers les aînés invalides touchant les rentes du RRQ ;

Élimination des frais d'intérêt des diplômés ;

18 M$ requis pour le bon fonctionnement des banques alimentaires.

Alors que le gouvernement caquiste présentera mardi sa mise à jour budgétaire sur fond de grève avec les travailleurs du secteur public, le Parti Québécois fait plusieurs propositions au gouvernement Legault.

« Le coût de la vie figure au sommet des priorités des Québécois. Aider notre monde, c'est au cœur des missions de notre État, ça inclut les jeunes, les aînés, les plus démunis, les diplômés et notre fonction publique également. Si la mise à jour budgétaire ne prend pas compte de la réalité, c'est-à-dire qu'un nombre grandissant de personnes n'arrivent pas à payer leur épicerie, à économiser pour une maison et à joindre les deux bouts, nous considérerons que le gouvernement passe à côté des attentes légitimes des Québécois dans le cadre de cet exercice important », avertit Paul St-Pierre Plamondon.

Réitérant sa proposition d'une redistribution des trop-perçus d'Hydro-Québec sous forme de bons d'épicerie et demandant que 18 M$ soient mis à la disposition des banques alimentaires, le chef péquiste rappelle que depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, le prix moyen d'une maison a augmenté de 64 %.

« Dans l'histoire du Québec moderne, jamais une génération complète de premiers acheteurs n'aura vu sa capacité à accéder à la propriété disparaître aussi rapidement que depuis l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement. Il est temps d'agir réellement en mettant sur pied un vrai programme d'accès à la propriété et des mesures fiscales costaudes pour rétablir l'équité intergénérationnelle. Il faut aussi que des sommes supplémentaires soient disponibles pour le logement social et l'itinérance », propose Paul St-Pierre Plamondon.

Du même souffle, il réitère que le gouvernement doit immédiatement mettre fin à la discrimination envers les aînés invalides en suspendant la diminution de leurs rentes de la RRQ.

« Le gouvernement doit laisser tomber la contestation judiciaire du jugement qui affirme que la RRQ discrimine les invalides en coupant leurs rentes de retraite de milliers de dollars par an. Il doit surtout mettre fin à cette discrimination pour les 28 000 personnes qui subissent un préjudice alors que le régime se porte très bien », soutient Paul St-Pierre Plamondon.

Enfin, le Parti Québécois veut à nouveau que les intérêts sur les prêts d'études soient éliminés. Toutes ces demandes importantes font écho aux inquiétudes des Québécoises et des Québécois, est d'avis Paul St-Pierre Plamondon.

« Nous avons fait plusieurs de ces propositions lors de la dernière campagne et le gouvernement doit prendre acte du dernier signal que la population lui a envoyé par la voie démocratique », conclut le chef péquiste.

