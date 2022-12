MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut économique de Montréal a réagi à la Mise à jour économique et financière du Québec présentée par le ministre des Finances, Éric Girard, un peu plus tôt aujourd'hui.

« Si les nuages semblent se dissiper autour de la situation budgétaire du Québec, le ministre Girard a bien raison de vouloir rester prudent, » a dit Renaud Brossard, directeur principal des communications à l'Institut économique de Montréal. « Tout indique que la hausse rapide des revenus gouvernementaux cette année demeurera une situation exceptionnelle, tandis que la hausse des taux d'intérêts est une menace qui continue de planer sur un gouvernement aussi endetté que le nôtre. »

Les revenus du gouvernement sont en hausse de 6,4 milliards de dollars par rapport à ce qui était prévu lors du budget en mars dernier. Cela permet de réduire le déficit, le portant à 5,2 milliards de dollars cette année.

L'augmentation des taux d'intérêts se fait sentir dans le budget, faisant croître les paiements d'intérêts sur la dette de 37,1 pour cent par rapport à leur niveau prépandémique. Ils auront coûté plus de 10,5 milliards de dollars aux contribuables québécois cette année.

Une étude récente de l'IEDM montrait que le budget du gouvernement provincial représentait, à lui seul, 28 pour cent du PIB québécois l'an dernier - un sommet historique.

Au cours du premier mandat du Premier ministre François Legault, le ratio de dépenses gouvernementales par rapport au PIB a cru de 5,24 pour cent par an en moyenne.

« Si le premier mandat du gouvernement Legault a été caractérisé par la pandémie, on espère que son deuxième se fera sous le thème d'un ménage profond dans les finances gouvernementales, » a dit Brossard. « Avec la hausse des taux d'intérêts, il est clair que Québec ne peut pas se permettre de continuer à dépenser et à s'endetter comme il le fait. »

