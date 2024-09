MISE À JOUR - AVIS AUX MÉDIAS - Transport collectif - Point de presse des oppositions

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports et mobilité durable, Joël Arseneau, le député de Nelligan et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de Transports et mobilité durable Monsef Derraji, ainsi que le député de Taschereau et porte-parole de Québec solidaire en matière de Transports et mobilité durable, Etienne Grandmont, tiendront un point de presse, le mercredi 11 septembre 2024 à 12h50.

Ils seront accompagnés pour l'occasion des représentants des 5 MRC de la couronne Nord et la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN).

Voici la liste des personnes qui seront présentes :

Denis Martin , maire de Deux-Montagnes , membre du Comité exécutif et du Conseil de la CMM, membre du Conseil d'administration de l'ARTM et président de la TPÉCN;

, maire de , membre du Comité exécutif et du Conseil de la CMM, membre du Conseil d'administration de l'ARTM et président de la TPÉCN; Pierre Charron , maire de Saint-Eustache , préfet de la MRC de Deux-Montagnes , membre de la Commission de la culture et du patrimoine de la CMM et membre du Conseil d'administration d'exo;

, maire de , préfet de la MRC de , membre de la Commission de la culture et du patrimoine de la CMM et membre du Conseil d'administration d'exo; Patrick Charbonneau , maire de Mirabel et vice-président de la Commission de l'aménagement et de la mobilité de la CMM;

, maire de et vice-président de la Commission de l'aménagement et de la mobilité de la CMM; Éric Westram , maire de Rosemère, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et membre du Conseil de la CMM;

, maire de Rosemère, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et membre du Conseil de la CMM; Liza Poulin , mairesse de Blainville , membre de Montréal International et membre du Conseil d'administration d'exo;

, mairesse de , membre de Montréal International et membre du Conseil d'administration d'exo; Robert Morin , membre du CA de la MRC Les Moulins et président du conseil municipal de Terrebonne

, membre du CA de la MRC Les Moulins et président du conseil municipal de Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, préfet de la MRC de l'Assomption, membre du Conseil de la CMM et vice-président de la Commission du développement économique, des finances et de l'emploi de la CMM;

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 11 septembre 2024 HEURE : 12h50 LIEU : Foyer du Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

