MISE À JOUR -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC ET LA VILLE DE LONGUEUIL FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À LONGUEUIL

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LONGUEUIL, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, et à Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 août 2026



Heure : 13 h 15 HE



Lieu : 1331, boul. Desaulniers Longueuil, Québec J4K 1K8

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]