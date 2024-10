OTTAWA, ON, le 14 oct. 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

Le premier ministre tiendra une conférence de presse sur les efforts d'enquête d'Affaires mondiales Canada et de la Gendarmerie royale du Canada liés à des activités criminelles violentes se déroulant au Canada et ayant des liens avec l'Inde. Il sera accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent participer peuvent écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias