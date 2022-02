MIRZET KADRIC, NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT, ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES DE GTI

« Nous sommes très fiers d'accueillir Mirzet dans notre équipe de direction. Sa vaste expérience dans l'industrie des technologies et sa passion pour le marketing, les ventes et la réussite des clients font de lui le candidat tout désigné pour appuyer les objectifs stratégiques de GTI. Mirzet apporte un leadership indéniable pour soutenir notre vision et nos ambitions de croissance » a affirmé Christian Coutu, associé, président et chef de la direction de GTI.

M. Kadric a excellé tout au long de sa carrière dans toutes les fonctions liées à la gestion d'entreprise, des clients, des équipes pluridisciplinaires et des partenaires technologiques grâce à son grand professionnalisme, son esprit entrepreneurial et son attitude positive. Passionné par la réussite de ses clients, son rôle a toujours consisté à épauler les dirigeants à implanter des projets numériques porteurs de valeur et à vulgariser les innombrables opportunités que le numérique représente pour les entreprises. Expert reconnu dans le milieu des technologies, il agit à titre de conférencier, formateur et accompagnateur des entreprises ambitieuses qui ont le souci de fournir une expérience client engageante et intégrée.

« La mission, les valeurs et les réalisations de GTI depuis 34 ans me rejoignent et je suis emballé à l'idée de contribuer à la croissance et à l'agilité de ce fleuron québécois. Plus que jamais, l'intégration des écosystèmes numériques est la clé de la transformation numérique des entreprises canadiennes et GTI est parfaitement positionnée pour répondre aux enjeux d'affaires des organisations en leur proposant des solutions technologiques innovantes, pleinement adaptées à leur réalité, à travers un véritable guichet unique TI » a déclaré Mirzet Kadric, vice-président, Écosystèmes numériques de GTI.

À propos de GTI

Fondée à Montréal en 1989, GTI est le partenaire stratégique TI des entrepreneurs et intrapreneurs à la recherche d'un avantage concurrentiel durable. Qu'il s'agisse d'infogérance, d'infonuagique, de solutions logicielles et d'écosystèmes numériques, les clients partenaires de GTI peuvent compter sur près d'une centaine de spécialistes possédant des expertises de pointe pour contribuer directement à accélérer leur transformation numérique.

