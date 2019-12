MIRISE Technologies, bientôt lancée, développera des semi-conducteurs porteurs d'une future société de mobilité mondiale sûre et conviviale

- La nouvelle société entend y contribuer par le développement de technologies avancées d'électronique à semi-conducteurs-

KARIYA, Japon, 11 décembre 2019 /CNW/ - DENSO Corporation et Toyota Motor Corporation ont dévoilé aujourd'hui MIRISE Technologies (« MIRISE »), le nom de la coentreprise qui sera lancée en avril 2020 et qui mènera des activités de R et D de pointe dans le domaine des semi-conducteurs embarqués (en véhicule) de prochaine génération. Le nom MIRISE, acronyme désignant Mobility Innovative Research Institute for SEmiconductors (institut de recherche sur la mobilité des semi-conducteurs), porte également en lui deux éléments, à savoir « mirai » (mot japonais qui signifie « futur ») et « rise » (mot anglais qui signifie « montée ». Yoshifumi Kato a été nommé président et directeur représentant de la nouvelle société.

L'objectif à l'horizon 2030 a été fixé, et la politique de gestion des activités prioritaires (Politique à moyen terme 2024), en vue de bâtir un système de développement rapide et compétitif, une fois la société créée, a été élaborée.

Objectif à l'horizon 2030

Réaliser l'avenir de la mobilité, tout en préservant un environnement agréable et en assurant la sécurité et le confort, grâce à l'électronique à semi-conducteurs de MIRISE Technologies

Politique de gestion des activités prioritaires (Politique à moyen terme 2024)

MIRISE accélérera le développement de semi-conducteurs embarqués de nouvelle génération, qui jouent déjà un rôle essentiel dans l'innovation technologique en faveur des véhicules électriques et à conduite automatisée, tant du point de vue des véhicules que des composants, en faisant conjuguer le savoir de Toyota sur la mobilité et celui de DENSO sur les composants embarqués en véhicule.

MIRISE se consacrera à trois domaines de développement technologique : (1) électronique de puissance, (2) détection et (3) SoC (système sur puce). Dans le premier, la société travaillera surtout à la R et D pour la production interne (y compris la fabrication sous contrat) en exploitant par effet de levier les technologies des matériaux semi-conducteurs, ainsi que les technologies de fabrication et de conception que Toyota et DENSO ont accumulées dans le domaine de l'électrification, principalement des véhicules hybrides. Pour ce qui est de la détection, la société mènera des travaux de développement à l'usage de la production interne et favorisant la coopération avec les partenaires de développement conjoint. Dans le domaine du SoC, la société renforcera sa capacité à déterminer les spécifications des SoC optimaux aux fins de la mobilité à l'avenir.

Pour atteindre ces objectifs, en s'appuyant sur un système rapide et compétitif, MIRISE entamera les négociations voulues par la coopération avec les universités, les instituts de recherche, les entreprises de démarrage et les sociétés orientées vers les semi-conducteurs. Les efforts de recrutement d'ingénieurs semi-conducteurs seront également renforcés.

* La création de la coentreprise est soumise à l'approbation des autorités antitrust.

Profil de la nouvelle société

1. Nom MIRISE Technologies 2. Emplacement 500-1 Minamiyama, Komenoki-cho, Nisshin City, Préfecture d'Aichi, Japon

(dans les locaux du Centre de recherche et d'innovation avancées)



3. Président Yoshifumi Kato (actuellement haut dirigeant de DENSO) 4. Établissement 1er avril 2020 (prévu) 5. Capitalisation 50 millions de yens 6. Propriétaire DENSO : 51 %, Toyota : 49 % 7. Effectif Environ 500 employés (lorsque l'entreprise est établie) 8. Secteur d'activité Recherche et développement de pointe sur les semi-conducteurs embarqués en véhicule

et développement de composants électroniques à base de semi-conducteurs





























