Mirego lance le Projet Team Forward

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR MOBILISER LES ENTREPRISES ET LEURS EMPLOYÉS À DONNER PLUS!

QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au Québec, le don moyen est deux fois moins élevé que la moyenne canadienne. Pour changer les choses, l'entreprise technologique Mirego rend disponible dès maintenant et gratuitement la plateforme numérique Team Forward. Cette initiative philanthropique très concrète vise à mieux outiller les entreprises pour redonner une partie de leurs profits à des organismes sans but lucratif. Mieux encore, ce sont les employés de ces entreprises qui peuvent choisir à quelles causes attribuer les dons.

Tout le monde y gagne!

Le fonctionnement de Team Forward est simple : l'application propose une liste complète d'organismes canadiens enregistrés prêts à recevoir un don. Chacun des membres d'une organisation participante peut donc décider où sera versé une partie du don global fait par son employeur. Un moyen simple et généreux pour les employeurs de soutenir leur communauté en mobilisant leurs employés.

« La plateforme Team Forward s'adresse à tous les entrepreneurs et gestionnaires qui veulent mobiliser leurs équipes et qui ont envie de faire une différence dans leur communauté. En créant cette plateforme, nous nous sommes demandé : peut-on faire mieux collectivement? Et je crois que la réponse est oui. Il n'y a pas de petit don, il suffit de s'unir pour faire la différence, et l'implication de nos entreprises en ce sens peut faire une différence importante. »

Albert Dang-Vu, coprésident de Mirego et cofondateur du Projet Team Forward

Déjà près de 150 000$ redonnés

La plateforme fut d'abord conçue bénévolement en 2019 par l'équipe de Mirego afin de répondre à son désir de s'engager dans la communauté et de faire participer les membres de l'équipe activement en redonnant une partie de ses profits. Depuis le lancement de cette initiative, ce sont près de 150 000 $ qui ont été remis à plus de 130 organismes québécois, petits et grands, par les 150 membres de l'équipe de Mirego.

D'autres entreprises ont aussi rejoint le mouvement, dont Premier Tech, devenue partenaire de l'initiative. L'entreprise de Rivière-du-Loup, leader dans cinq grands secteurs d'activité, s'est engagée pleinement avec le projet.

« Fidèle à sa tradition philanthropique, solidement ancrée dans sa culture et ses valeurs, Premier Tech a choisi sans hésiter de contribuer à l'initiative du Projet Team Forward. Nous nous joignons au mouvement et nous souhaitons ainsi continuer à faire la différence dans nos communautés. »

Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech

La plateforme Team Forward est disponible à toutes les entreprises québécoises qui souhaitent faire la différence dans leur communauté, tout en contribuant à un mouvement pour augmenter le don moyen au Québec. En ce moment, le don annuel moyen québécois se situe à 130$.

Pour en apprendre davantage sur la plateforme Team Forward, visitez son site Web ou visionnez cette vidéo.

À propos du Projet Team Forward

Le Projet Team Forward permet aux entreprises de redonner une partie de leurs profits à des organismes à but non lucratif de leur communauté, tout en mobilisant leurs employés. Il s'agit d'une initiative 100% gratuite dont la mission est d'augmenter le don moyen au Québec.

À propos de Mirego

Mirego aide ses clients à innover et à se réinventer afin de prospérer à l'ère du numérique. Partenaire stratégique, Mirego conceptualise et développe des produits numériques pour ses clients tels que la SAQ, Bell, Sobeys, Les Canadiens de Montréal et BRP. Son équipe de plus de 150 experts basés à Québec et à Montréal est l'une des plus expérimentées au Canada en matière de stratégie, d'expérience utilisateur et de développement numérique avec plus de 250 applications à son actif depuis 2007.

Renseignements: Source : Projet Team Forward; Renseignements : Marie-Pier Côté, [email protected], 418 999-4847