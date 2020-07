Catalyst rendra hommage à Miranda et à cinq autres personnes qui ont été nommées lauréates d'un Prix honorifique pour 2020 plus tôt aujourd'hui dans le cadre d'une conférence virtuelle qui aura lieu du 6 au 8 octobre. La conférence, dont le thème est Progress Won't Pause (Rien n'arrête le progrès), mettra l'accent sur le besoin urgent de poursuivre les progrès en matière d'inclusion en milieu de travail malgré les perturbations sans précédent liées à la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes fiers de souligner cette marque de reconnaissance bien méritée à l'égard du travail de Miranda visant à éliminer les obstacles pour les femmes et à mettre en place et à diriger de nouvelles initiatives pour appuyer l'inclusion et la diversité, tant chez Accenture qu'au sein de notre collectivité », a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada.

Voici à ce sujet la déclaration de Tanya van Biesen, directrice générale de Catalyst au Canada : « L'égalité et l'inclusion n'ont jamais eu une si grande importance qu'en ce moment. Des pionnières comme Miranda nous montrent la voie à suivre. Elle fait appel à son expertise dans le domaine des technologies avancées afin de mettre au point des interventions plus efficaces pour participer à la lutte contre les préjugés systémiques. »

En tant que responsable du groupe-ressource d'employés pour les femmes du bureau d'Accenture à Toronto, Miranda McKie a établi un solide réseau d'employées qui s'identifient de sexe féminin et a mobilisé des employés à tous les niveaux de l'entreprise grâce à sa passion pour l'égalité. Elle a également mis à profit son expertise en architecture de données et en analyse avancée pour élaborer des initiatives en matière d'inclusion et de diversité par l'entremise des services bénévoles d'Accenture.

Par exemple, madame McKie a obtenu un financement en vue de promouvoir l'enseignement des STIM aux femmes et de leur donner les moyens de réussir grâce à des conseils axés sur les données et à l'apprentissage machine sans supervision, et de donner un aperçu des informations sur la santé mentale au moyen du traitement du langage naturel. Elle a également dirigé des projets internes visant à cerner les possibilités d'amélioration des programmes et de la planification en matière d'inclusion et de diversité, y compris un projet faisant appel aux capacités d'analyse avancées pour mieux comprendre les tendances historiques.

« Miranda est un véritable modèle pour les autres en raison de son engagement à faire en sorte que notre milieu de travail soit inclusif et qu'il favorise une culture où tous nos employés peuvent s'épanouir en étant eux-mêmes », a déclaré Zahra Jadavji, directrice générale, Inclusion et diversité, Accenture, Canada.

Comme l'inclusion et la diversité font partie intégrante des valeurs fondamentales d'Accenture, l'entreprise a pris l'engagement d'accélérer l'avancement des femmes en milieu de travail en signant l'Accord Catalyst 2022. L'entreprise s'est également engagée à atteindre la parité hommes-femmes au sein de son personnel et à la maintenir (50 % d'hommes et 50 % de femmes) et à faire en sorte que les femmes occupent au moins 40 % des postes de direction d'ici 2025.

Accenture a également été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pendant dix années consécutives et comme l'un des meilleurs employeurs au pays en matière de diversité pour la huitième année consécutive par Mediacorp.

