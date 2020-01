Mirabel rayonnera en 2020 - Un festival aéronautique d'envergure internationale voit le jour

MIRABEL, QC, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La toute première édition d'un festival aérien nouveau genre est actuellement en chantier et prendra place à YMX - Aérocité Internationale de Mirabel du 24 au 27 septembre 2020 : Le Festival Aéronautique Volaria.

Produit par le complexe de sports motorisés ICAR, présenté par ADM Aéroports de Montréal et en collaboration de la ville de Mirabel, qui soulignera le coup d'envoi de son 50ème anniversaire, le festival en sera un nouveau genre puisqu'il offrira une expérience 360 de l'univers aéronautique. Volaria réunira l'industrie et le grand public, mettant de l'avant un salon de l'emploi majeur présenté par Aéro Montréal et déployant un quartier du futur à la fine pointe des avancées technologiques et éco énergétiques de l'aéronautique.

L'événement sera une célébration de l'industrie et de ses progrès dans son élan vers un futur prometteur pour l'environnement. « Volaria sera carboneutre et homologué Gold Standard grâce à notre association à Planétair, affirme Maude Paquette, Directrice générale du festival. Nous avons, tout comme nos partenaires et les joueurs de l'industrie aéronautique, la cause environnementale à cœur et en faisons une priorité. »

Dans un cadre qui se veut traditionnel pour honorer l'industrie et coloré et festif pour y ajouter une touche parfaitement montréalaise, les festivaliers seront invités à profiter de performances aériennes enlevantes dont, entre autres, celles des Snowbirds des Forces canadiennes ainsi que l'Équipe de démonstration du CF-18. Au programme également ; une programmation musicale comportant des artistes de renom, une grande fête foraine, une exposition d'avions à ciel ouvert et une variété de camions de cuisine de rue qui promet un ravitaillement sur mesure pour chacun. Le dévoilement intégral de la programmation aura lieu en mai 2020.

Rappelons qu'un spectacle aérien a déjà pris place à Mirabel, attirant lors de sa dernière édition en 1997 plus de 85 000 visiteurs. Le Festival Aéronautique Volaria est l'événement à ne pas manquer en 2020!

SOURCE Festival Aéronautique Volaria

Renseignements: Relations de presse : Jasmine Goupil, 514-576-6611, [email protected]