WINNIPEG, MB, le 26 sept. 2022 /CNW/ - La crise du surdosage au Canada continue d'avoir des effets tragiques sur les individus, les familles et les communautés a travers le pays. La pandémie a contribué aux augmentations d'usages des substances et aux méfaits lies a la substance au Canada. L'isolation, le stress, les drogues de rue, et l'accès limitée au services ont tous contribués à la détérioration de la crise avec des données récentes qui montrent que 7650 personnes sont morts d'une surdosage opioïde a travers le Canada en 2021. Le gouvernement du Canada s'engage à s'assurer que tous les Canadiens ont accès aux services du surdosage et les supports associes dont ils ont besoin. L'année dernière, le gouvernement du Canada, dans le Budget 2021, a annoncé 116 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances pour soutenir plusieurs approches innovatives pour la prévention, la réduction des méfaits, et le traitement.

Cet investissement donne du support pour ceux qui sont touche de manière disproportionnée par les problèmes d'utilisation des substances, ou qui font face à des obstacles pour accéder aux services, y compris des jeunes, les hommes jeune et d'âge moyen, les peuples autochtones, les personnes souffrant de douleur chronique, les personnes 2ELGBTQI+, et les personnes à risque accru de surdoses liées aux substances.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, a annoncé 2 509 356 $ pour 8 projets à travers le Manitoba, y compris 323 670 $ pour St. Boniface Street Links. Avec le soutien de cet investissement, St. Boniface Street Links va pouvoir mettre en place leur programme Outreach and Supportive Interventions for Substance Use (OASIS), qui fournira des soutiens collectives et la planification des soins individualisés pour les personnes qui ont un risque accru de surdose liée à l'utilisation des substances et qui font face à des obstacles pour accéder du soutien aux environs de Winnipeg. Les participants comprendront les personnes souffrant de troubles de santé mentale sous-jacents ou concomitants tels que le trouble bipolaire, la schizophrénie, le stress post-traumatique et les troubles de la personnalité.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec tous les niveaux de gouvernement, les partenaires, les communautés autochtones, les parties intéressées, les personnes ayant une expérience vécue et vivante de la dépendance, et les organisations dans les communautés à travers le pays pour avancer vers une fin de cette crises nationale de santé publique.

Le gouvernement du Canada s'engage a adopter une approche compréhensive de sante publique pour adresser la crise des surdoses, avec la compréhension du fait que la consommation de substances et les méfaits lies aux substances sont assez souvent lies à d'autres facteurs, notamment la sante physique et la sente mentale.

« La crise des surdoses continue d'avoir des effets sur les familles et les communautés à travers le pays, y compris ici au Manitoba, et a été exacerbée par les défis de la pandémie. En soutenant les initiatives comme St. Boniface Street Links, nous pouvons aider la Canadiens à obtenir les services de santé et le soutien dont ils ont besoin pour améliorer leur sante et leur qualité de vie. »

-L'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et Ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le niveau de consommation de drogues dans cette ville et cette province, l'augmentation du taux de décès causés par la surdose, et d'autres méfaits ne peuvent être décrits que comme une crise de santé publique. Les gouvernements et les philanthropes désireux de se ressourcer de projets innovatives ayant un impact fort comme OASIS verront une réduction de l'itinérance, une réduction de la criminalité et une réduction de la pression sur la police, les services médicaux d'urgence et les hôpitaux. »

-Marion Willis, fondatrice and directrice de St. Boniface Street Links

« Les surdosages de drogues au Canada ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et avec l'approvisionnement et médicaments de plus en plus toxiques. Des données récentes montrent des décès historiques lies à une surdose d'opioïdes au Canada en 2021. Trop de vies ont été perdues à cause de cette crise, laissant trop de familles et d'amis en deuil. Aujourd'hui, notre gouvernement prend davantage de mesures en investissant dans des projets qui aideront les personnes avec une consommation problématique de substance partout au pays. Je remercie tous les organisations qui reçoivent des investissements pour leur dévouement à réduire les méfaits lies à l'utilisation de substances, à prévenir les surdoses, à accroitre les initiatives d'approvisionnement plus sécuritaire, et à réduire la stigmatisation. »

-L'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mental et des Dépendances

Selon les plus récentes données, le nombre de décès liés aux opioïdes reste élevé et a continué à augmenter, avec un total de 7 560 décès liés aux opioïdes en 2021. Alors que le nombre moyen de décès liés aux opioïdes par jour était de huit en 2016, ce nombre a désormais plus que doublé, atteignant un record absolu de 21 décès par jour en 2021. Le nombre d'hospitalisations liées aux opioïdes a également augmenté, passant de 13 par jour en 2016 à 17 par jour en 2021.

Dans le budget de 2022 , le gouvernement propose de verser 100 millions de dollars sur trois ans afin d'appuyer la réduction des méfaits, le traitement et la prévention à l'échelle communautaire.

, le gouvernement propose de verser 100 millions de dollars sur trois ans afin d'appuyer la réduction des méfaits, le traitement et la prévention à l'échelle communautaire. Cette mesure s'appuie sur le financement de 116 millions de dollars fourni dans le budget de 2021 , en plus des 66 millions de dollars pour le PUDS figurant dans l' Énoncé économique de l'automne de 2020 .

, en plus des 66 millions de dollars pour le PUDS figurant dans l' . Le gouvernement continue de travailler de près avec ses partenaires afin que mesures empreintes de compassion et fondées sur des données probantes soient prises devant cette crise.

Depuis 2017, le gouvernement a accordé plus de 800 millions de dollars à la lutte contre la crise des surdoses.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés au moyen du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Au moyen du PUDS , le gouvernement du Canada fournit du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour intervenir contre les problèmes actuels associés à la consommation de substances (y compris de drogue) au Canada . Depuis 2017, le PUDS a appuyé plus de 300 projets partout au Canada . Cet investissement inclut plus de 67 millions de dollars investis pour l'approvisionnement à risques réduits.

, le gouvernement du fournit du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour intervenir contre les problèmes actuels associés à la consommation de substances (y compris de drogue) au . Depuis 2017, le PUDS a appuyé plus de 300 projets partout au . Cet investissement inclut plus de 67 millions de dollars investis pour l'approvisionnement à risques réduits. La dépendance n'est pas un choix, c'est un problème de santé qui se soigne, mais de nombreuses personnes aux prises avec une dépendance font face à de la stigmatisation. La stigmatisation, ce sont les attitudes, les croyances et les comportements négatifs adoptés envers un groupe de personnes en raison de leur situation dans la vie. La stigmatisation comprend la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes, qui peuvent isoler les personnes qui consomment des médicaments ou des drogues. Notre façon de parler a des effets directs et profonds sur les gens qui nous entourent. Toutes les personnes au Canada , y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant leur façon de parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues.

, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en et des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues. Le projet annoncé aujourd'hui est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada , un programme fédéral de subventions et de contributions qui offre un soutien financier aux provinces, aux territoires et aux organisations non gouvernementales et autochtones afin de renforcer les réponses aux problèmes de consommation de drogues et de substances au Canada .

