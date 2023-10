Ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue - La CAQ ignore à nouveau les députés de la région, selon le PQ

QUÉBEC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le député du Parti Québécois, Pascal Bérubé, déplore que l'Abitibi-Témiscamingue se retrouve de nouveau sans ministre issu de la région alors que Mathieu Lacombe est remplacé par Jean Boulet.

Pascal Bérubé et Paul St-Pierre Plamondon (Courtoisie, Aile parlementaire du Parti Québécois) (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti Québécois)

Sans détour, le député péquiste Pascal Bérubé affirme que « le pouvoir, il ne devrait pas être à Trois-Rivières ou à Gatineau, il devrait être à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Ville-Marie ou Amos », référant à l'annonce que le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue sera désormais Jean-Boulet, député de Trois-Rivières. « La décision du premier ministre en 2022 était décevante, en 2023 elle est insultante », ajoute-t-il.

La région, qui a élu trois députés caquistes sur trois lors de l'élection générale de 2022, se retrouve de nouveau sous la tutelle d'un ministre qui n'y est pas basé. La situation est intenable pour l'Abitibi-Témiscamingue, qui doit se questionner sur la signification de son vote en faveur de la CAQ, croit Pascal Bérubé.

« Le bureau de comté de votre ministre se trouve à plus de six heures et demie de route, si vous êtes chanceux… Je trouve que ça n'a pas de sens pour les organismes, les entreprises et les municipalités, qui s'attendaient à une oreille attentive de la CAQ et qui se demandent avec raison pourquoi l'une ou l'un de leurs élus n'est pas assez bon pour s'asseoir à la table des ministres, c'est difficile à justifier », pense le député de Matane-Matapédia.

Enfin, le député de Matane-Matapédia rappelle que la CAQ a également choisi de ne pas nommer de ministres en Gaspésie.

À titre informatif, voici les temps de trajet reliant Jean-Boulet aux principales villes de l'Abitibi-Témiscamingue :



Val-d'Or Amos Rouyn-Noranda Ville-Marie La Sarre Trois-Rivières* 6 h 44 min 7 h 29 min 7 h 58 min 8 h 21 min 8 h 40 min

* En partance de Trois-Rivières à 9 h, le 19 octobre 2023 (Google Maps)

