Augmentation de 44 % des ressources indiquées, qui atteignent 145 982 onces d'or, et hausse de près de 300 % des ressources présumées, qui atteignent 250 593 onces d'or.

Monarch compte maintenant 588 482 onces de ressources mesurées et indiquées combinées et 329 393 onces de ressources présumées combinées provenant de ses quatre gîtes d'or en Abitibi, au Québec (voir le tableau 2 à la fin du communiqué).

MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) est heureuse d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales, datée du 1er février 2021, pour son projet en propriété exclusive McKenzie Break, situé à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, au Québec.

Monarch a acquis la propriété McKenzie Break de Agnico Eagle Mines Limited en 2017 et a agrandi la propriété en 2020 par le biais d'ententes d'acquisition supplémentaires avec des prospecteurs locaux et l'entremise de jalonnement sur carte, pour atteindre aujourd'hui 133 claims couvrant une superficie totale de 5 130,4 hectares. Située à 20 kilomètres au nord de l'usine Beacon et à 10 kilomètres au sud de la municipalité de Barraute, au Québec, la propriété est accessible toute l'année par la route 397 et un chemin de gravier et comprend un portail et une rampe de 700 mètres construits en 2009.

Sur le plan géologique, la propriété chevauche la zone tectonique de Manneville, interprétée comme étant le prolongement est de la faille Destor-Porcupine. La minéralisation aurifère se produit dans une unité de diorite allongée ou une lentille dans une baie peu profonde du batholite de Pascalis.

La mise à jour de l'estimation des ressources de 2021 fait suite aux programmes de forage au diamant de 2018-2020 réalisés par Monarch, qui comprenaient 75 trous de forage totalisant 20 037,9 mètres. Les programmes de 2018-2020 visaient à mieux définir et à élargir la minéralisation à l'intérieur de la fosse proposée antérieurement et de la minéralisation connue plus profonde. Ces nouveaux forages au diamant se sont concentrés sur la minéralisation couvrant une zone de 1 300 mètres de long par 900 mètres de large jusqu'à une profondeur verticale de 455 mètres.

Monarch a mandaté Geologica Groupe-Conseil Inc. de Val-d'Or et GoldMinds Geoservices de Québec pour préparer et mettre à jour le rapport d'évaluation technique et l'estimation des ressources conformes au Règlement 43-101 du 12 juillet 2018, préparés par Geologica et GeoPointCom. La mise à jour de l'estimation des ressources de 2021 a été calculée pour présenter les ressources avec un potentiel en fosse et souterrain. L'estimation actuelle des ressources pour Monarch indique que :

L'estimation des ressources est limitée à 30 zones minéralisées parallèles et empilées et des structures de veines qui ont été identifiées sur la propriété.

Les ressources estimées sont présentées pour des scénarios combinés en fosse et souterrains.

Les ressources totales indiquées s'élèvent à 1 829 097 t à 2,48 g/t Au pour 145 982 onces d'or.

Les ressources présumées totales s'élèvent à 3 327 065 t à 2,34 g/t Au pour 250 593 onces d'or.

De nombreuses intersections à haute teneur à l'extérieur de l'enveloppe de la fosse sont ouvertes. Il est probable que des forages au diamant supplémentaires augmenteraient le tonnage présumé et permettraient de faire passer certaines des ressources présumées à la catégorie indiquée.

Figure 1 : Géologie de la propriété avec des limites de propriété élargies.

Figure 2 : Gîte McKenzie Break; vue en coupe orientée O-NO. Ressources en fosse et souterraines proposées.

Figure 3 : Gîte McKenzie Break; vue en plan. Ressources en fosse et souterraines proposées.

L'estimation est basée sur une base de données de 333 trous de forage, 57 789 mètres de forage et 34 026 analyses. Au total, 30 enveloppes minéralisées ont été modélisées et validées. Le plafonnement a été appliqué aux analyses brutes avant la composition, avec des teneurs plafonnées à 60 g/t Au pour les zones minéralisées. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Merouane Rachidi, P.Geo., et Claude Duplessis, P.Eng. de GoldMinds Geoservices.

Le tableau 1 présente les ressources combinées (en fosse et souterraines) par catégorie pour le gîte McKenzie Break aux teneurs de coupure sélectionnées.

Zone (teneur de coupure) Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes (t) Teneur

(g/t) Onces (Au) Tonnes (t) Teneur

(g/t) Onces (Au) En fosse (0,50 g/t Au) 1 441 377 1,80 83 305 2 243 562 1,44 104 038 Souterraine (2,38 g/t Au) 387 720 5,03 62 677 1 083 503 4,21 146 555 TOTAL 1 829 097

145 982 3 327 065

250 593





Notes :



Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Une ressource minérale présumée a un niveau de confiance plus faible que celui qui s'applique à une ressource minérale mesurée et indiquée et ne doit pas être convertie en réserve minérale. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de manière significative par des questions environnementales, de permis, juridiques, de titres, de marché ou autres questions pertinentes. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travaux pour définir ces ressources présumées comme des ressources indiquées ou mesurées. La base de données utilisée pour cette estimation minérale comprend les résultats de forage obtenus à partir des rapports historiques jusqu'au récent programme de forage de 2018-2020. Les ressources minérales sont présentées à une teneur de coupure de 0,50 g/t Au en fosse et les ressources minérales souterraines sont présentées à une teneur de coupure de 2,38 g/t Au à l'intérieur de volumes raisonnablement exploitables. Ces teneurs de coupure ont été calculées à un prix de l'or de 1 980 $CA l'once. Les ressources en fosse étaient basées sur les paramètres suivants : coût d'extraction 3,5 $/t, traitement, transport + frais généraux et d'administration 27 $/t, récupération d'or à 95 %, pentes de la fosse de 15 degrés pour les morts-terrains et de 50 degrés pour la roche. Les volumes raisonnablement exploitables sous terre ont été basés sur les paramètres suivants : coût d'extraction de 98 $/t, traitement, transport + frais généraux et d'administration de 27 $/t, récupération de l'or à 95 %, dilution de 15 % à 0 g/t Au avec une dimension minimale des chantiers de 10m x 10m x 5m. L'interprétation géologique des gîtes était basée sur les lithologies et l'intervalle minéralisé typique composé principalement de zones de cisaillement encaissées dans de la diorite. La ressource minérale présentée ici a été estimée avec une taille de bloc de 5m X 5m X 5m pour la fosse et pour la partie souterraine. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant la composition, les analyses d'or à haute teneur ont été plafonnées à 60 g/t Au appliquées sur des composites de 0,6 mètre. L'estimation de la minéralisation a été réalisée selon la méthode de l'inverse de la distance au carré en utilisant deux passages. Pour chaque passage, des ellipsoïdes de recherche ont suivi les tendances de l'interprétation géologique. Les estimations de tonnage sont basées sur une gravité spécifique de la roche de 2,77 tonnes par mètre cube pour toutes les zones. Les résultats sont présentés non dilués et in situ. Les estimations utilisent les unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Les quantités de métaux sont présentées en onces troy (tonne métrique x teneur / 31,10348). Cette estimation des ressources minérales est datée du 1er février 2021, et la date d'entrée en vigueur de la base de données des trous de forage utilisée pour produire cette estimation actualisée des ressources minérales est le 28 septembre 2020. Aucune évaluation économique des ressources n'a été produite.



























Cette ressource minérale actualisée a permis d'accroître de 44 % la quantité d'or dans la catégorie indiquée et de 291 % la quantité d'or dans la catégorie présumée par rapport à l'estimation des ressources de 2018 (Geologica, 2018). La ressource dans la zone de l'enveloppe de la fosse proposée a été élargie en raison de l'augmentation des forages en dessous et sur les bordures extérieures de l'enveloppe de la fosse proposée. La ressource souterraine a augmenté de manière significative en raison des nouvelles zones découvertes en profondeur et des forages d'exploration réalisés à tous les 50 mètres pour tenter de définir les limites de la zone minéralisée.

Certaines des meilleures intersections de ces récents forages d'exploration incorporés dans l'estimation des ressources comprennent 32,30 g/t Au sur 7,1 m dans le sondage MK-18-205ext (voir le communiqué de presse du 26 février 2020) et 13,95 g/t Au sur 14,35 m dans le sondage MK-20-255 (voir le communiqué de presse du 23 juillet 2020).

L'enveloppe minéralisée n'a pas encore été fermée et Monarch continue de la forer à tous les 50 mètres. Monarch a prévu un programme de suivi de 38 trous de forage sur 14 500 mètres pour continuer à élargir les limites de la minéralisation connue. Ces forages de suivi sont en cours et les résultats sont attendus.

« Nous sommes très heureux de cette mise à jour de l'estimation des ressources, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nos programmes de forage de 2018 à 2020 nous ont permis d'élargir considérablement l'enveloppe minéralisée connue, qui se trouve à une profondeur relativement peu profonde. Ces programmes totalisant 20 037,9 mètres de forage ont permis d'ajouter 44 401 onces de matériel indiqué et 186 566 onces de matériel présumé, ce qui se traduit par 2,2 onces de ressource indiquée et 9,3 onces de ressource présumée supplémentaires pour chaque mètre que nous avons foré. Nous sommes convaincus que McKenzie Break continue de présenter un potentiel d'exploration important, comme le montrent ces derniers résultats, et nous avons l'intention de développer ce potentiel grâce à des programmes de forage efficaces. »

L'estimation des ressources a été préparée par Merouane Rachidi, P.Geo., Ph.D., et Claude Duplessis, P.Eng., de GoldMinds Geoservices Inc., tous deux des personnes qualifiées conformément au Règlement 43-101. Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, P.Geo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède plus de 260 km2 d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 2 - Ressources aurifères combinées de Monarch



Tonnes (métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1





Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400 Mine Beaufor2





Ressources mesurées 121 000 5,62 21 900 Ressources indiquées 310 100 7,10 70 800 Total mesurées et indiquées 431 100 6,68 92 700 Total présumées 134 600 6,96 30 100 McKenzie Break3





En fosse





Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines





Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4





En fosse





Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines





Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ5





Ressources mesurées et indiquées



588 482 Ressources présumées



329 393

1 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique. 2 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine, December 18, 2020, Val-d'Or, Québec, Canada, Carl Pelletier, P. Geo., InnovExplo Inc. and John Langton, P. Geo., JPL GeoServices Inc. 3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc. 4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc. 5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

