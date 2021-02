Mise à jour de l'estimation des ressources minérales de la propriété Swanson datée du 22 janvier 2021.

datée du 22 janvier 2021. Ressource indiquée de 1 945 000 t à 1,82 g/t Au pour 113 800 onces d'or.

Ressource présumée de 116 000 t à 2,76 g/t Au pour 10 300 onces d'or.

Représente 9 % d'or en plus dans la catégorie indiquée et 45 % d'or en plus dans la catégorie présumée.

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) est heureuse d'annoncer une mise à jour de l'estimation des ressources minérales de son projet Swanson, en propriété exclusive, situé à 65 kilomètres au nord-est de Val-d'Or, au Québec.

Monarch possède une participation de 100 % dans la propriété Swanson, acquise auprès de Agnico Eagle Mines Limited. La propriété, qui consiste en un bail minier et 127 claims couvrant une superficie totale de 51,26 km², abrite un gîte d'or connu. Située à 65 kilomètres de l'usine Beacon et à 12 kilomètres au nord-est de Barraute, au Québec, la propriété est accessible toute l'année par la route 367 et une route de gravier. La propriété possède une rampe de 500 mètres qui descend jusqu'à 80 mètres et est traversée par une voie ferrée et une ligne électrique.

Monarch a mandaté InnovExplo Inc. de Val-d'Or pour mettre à jour l'estimation des ressources du 20 juin 2018 préparée pour Corporation aurifère Monarques. L'estimation actuelle des ressources de Monarch indique que :

La continuité géologique et de la teneur sont démontrées dans les quatre zones aurifères ;

sont démontrées dans les quatre zones aurifères ; Les ressources estimées sont indiquées pour des scénarios combinés de fosse et souterrain ;

La ressource totale indiquée s'élève à 113 800 onces d'or, ce qui correspond à 1 945 000 t à 1,82 g/t Au ;

La ressource présumée totale s'élève à 10 300 onces d'or, soit 116 000 t à 2,76 g/t Au ;

Il est probable que des forages au diamant supplémentaires en profondeur augmenteraient le tonnage présumé et permettraient de faire passer certaines des ressources présumées dans la catégorie indiquée.

La zone de ressources à l'intérieur du gîte mesure 500 m de long, 400 m de large et 500 m de profondeur. L'estimation est basée sur une base de données de 209 trous de forage (146 trous de surface et 63 trous souterrains) et 10 000 analyses. Les teneurs ont été plafonnées à 15 g/t Au pour les zones minéralisées et à 4 g/t Au pour l'enveloppe de dilution. Le plafonnement a été appliqué aux analyses brutes avant la composition. La ressource minérale a été estimée en utilisant une teneur de coupure minimale pour deux scénarios d'extraction potentielle combinés : en fosse et souterrain. Des teneurs de coupure de 0,75 g/t Au pour la fosse et de 2,40 g/t Au pour le souterrain ont été définies sur la base d'un prix de l'or de 2 160 $CA et d'un taux de change de 1,34 USD/CAD. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Christine Beausoleil, P.Geo., et Alain Carrier, P.Geo., d'InnovExplo.

Le tableau 1 présente les ressources combinées (en fosse et souterraines) par catégorie pour le gîte Swanson aux teneurs de coupure sélectionnées.

Zone (teneur de coupure) Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes (t) Teneur

(g/t) Onces

(au) Tonnes (t) Teneur

(g/t) Onces

(au) En fosse (0,75 g/t Au) 1 864 000 1,76 105 400 29 000 2,46 2 300 Souterraine (2,40 g/t Au) 91 000 2,86 8 400 87 000 2,87 8 000 TOTAL 1 945 000 1,82 113 800 116 000 2,76 10 300

Cette mise à jour des ressources minérales se traduit par 9 % d'or en plus dans la catégorie indiquée et 45 % d'or en plus dans la catégorie présumée par rapport à l'estimation des ressources de 2018. Cette augmentation de la ressource est principalement due à la hausse du prix de l'or et à la baisse de la teneur de coupure calculée qui en résulte.

« Avec notre nouvelle société, Monarch Mining, nous allons continuer à définir et à développer nos actifs aurifères dans l'une des ceintures de roches vertes les plus prolifiques au monde », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nos gîtes proches de la surface ont le potentiel de devenir d'importants gisements économiques. »

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, P.Geo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société de développement, d'exploration et d'exploitation de mines d'or, concentrée dans le prolifique camp minier de l'Abitibi au Canada. La Société possède quatre propriétés aurifères avancées, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus de 1 million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Ses autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées à proximité de son usine Beacon Mill de 750 tpj, en propriété exclusive et entièrement autorisée.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

