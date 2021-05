MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCMKTS: GBARF) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre et la période de 141 jours terminés le 31 mars 2021. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers

(En dollars, sauf les données par action) PÉRIODE DE TROIS MOIS

TERMINÉE LE 31 MARS

2021 PÉRIODE DE 141 JOURS

TERMINÉE LE 31 MARS

2021 Frais d'administration 585 444 585 444 Entretien et maintenance 962 859 962 859 Frais d'exploration 1 242 142 1 242 142 Perte nette (2 760 651) (2 760 651) Perte nette de base et diluée (0,05) (0,08)











(En dollars)

31 MARS 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie

19 013 624 Actif total

61 211 859 Passif non courant

12 906 332 Capitaux propres

46 461 437

« Voici nos résultats financiers pour un trimestre complet depuis la clôture de la transaction avec Yamana Gold Inc. et notre entrée en bourse le 26 janvier dernier sous la nouvelle entité Corporation Minière Monarch, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous avons débuté l'année en force avec des programmes de forages importants sur les propriétés mine Beaufor, McKenzie Break et Croinor Gold, qui sont toujours en cours. Nous avons également réalisé une mise à jour des rapports techniques d'estimation des ressources minérales sur les projets mine Beaufor, McKenzie Break et Swanson, qui ont démontré une nette progression de la valeur de nos actifs miniers. Nous anticipons que la nouvelle estimation des ressources sur la mine Beaufor, qui comprendra les résultats des derniers programmes de forage, devrait également contribuer à accroître la valeur potentielle du gisement. »

« Nous avons toujours comme objectif de redémarrer la mine Beaufor d'ici 12 mois, dans un marché aurifère qui demeure vigoureux. Au cours du trimestre, nous avons également rehaussé le niveau de notre équipe technique avec l'ajout de personnes d'expérience qui contribueront à faire de Monarch un succès. De plus, notre solide situation financière nous permettra de mettre de l'avant nos projets aurifères avancés à haute teneur sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir, » a conclu M. Lacoste.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d'une capacité de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarchmining.com

