Nouveau site web de Minière Monarch maintenant en ligne à www.monarchmining.com

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la conclusion de l'arrangement précédemment annoncé et régi par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« Arrangement ») en vertu duquel Corporation aurifère Monarques (« Monarques ») a transféré les propriétés minières Beaufor, Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson et d'autres actifs et passifs à une nouvelle société, Corporation minière Monarch, et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») a acquis la propriété Wasamac ainsi que la propriété et l'usine Camflo par l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Monarques (n'appartenant pas déjà à Yamana) sur une base pleinement diluée, tel que divulgué dans le communiqué de presse du 2 novembre 2020.

Yamana a remis à Société de fiducie Computershare du Canada (« Computershare »), le dépositaire de l'Arrangement, des fonds suffisants ainsi que les actions ordinaires de Yamana pour lui permettre d'effectuer les paiements aux actionnaires et détenteurs d'options de Monarques (collectivement, les « Détenteurs de titres ») dont les titres sont déposés auprès de firmes de courtage conformément aux conditions de l'Arrangement. Le paiement aux Détenteurs de titres sera effectué par Computershare dès que raisonnablement possible après la date des présentes.

Les lettres de transmission ont été envoyées aux Détenteurs de titres inscrits et sont également disponibles sous le profil de Monarques à l'adresse www.sedar.com. La lettre de transmission explique comment les Détenteurs de titres inscrits peuvent déposer et obtenir le paiement pour leurs titres. Les Détenteurs de titres inscrits doivent retourner leurs lettres de transmission dûment complétées à Computershare afin de recevoir la contrepartie à laquelle ils ont droit pour leurs titres. Les Détenteurs de titres non inscrits doivent suivre attentivement les instructions du courtier, du négociant en valeurs mobilières, de la banque, de la société de fiducie, du dépositaire, du mandataire ou de tout autre intermédiaire qui détient des titres en leur nom.

Monarch annonce que la Bourse de Toronto a conditionnellement approuvé l'inscription à sa cote de ses actions ordinaires émises et en circulation. L'inscription est conditionnelle à la révision par la Bourse de Toronto de toutes les informations demandées dans sa lettre d'approbation et à l'émission d'un bulletin final. Monarch est toutefois confiante que la négociation des actions ordinaires pourra débuter le 26 janvier 2021 à l'ouverture des marchés sous le symbole GBAR.

Au sujet de Monarch

Corporation minière Monarch est une société de développement, d'exploration et d'exploitation de mines d'or, concentrée dans le prolifique camp minier de l'Abitibi au Canada. La société possède quatre propriétés aurifères avancées, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus de 1 million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Ses autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées à proximité de son usine Beacon Mill de 750 tpj, en propriété exclusive et entièrement autorisée.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Monarch Mining Corporation

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction, 1-888-994-4465, [email protected] ; Mathieu Séguin, Vice-président, développement corporatif, 1-888-994-4465, [email protected], Elisabeth Tremblay, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, 1-888-994-4465, [email protected], www.monarchmining.com