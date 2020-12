MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Alors qu'Ottawa annonce un déficit de près de 400 000 millions de dollars, l'IEDM juge pertinent de montrer en temps réel les conséquences de cet endettement sur les citoyens canadiens. La dette s'élève à plus de 1048 milliards $, soit l'équivalent de 33 865 $ par contribuable. D'ici la fin de l'année fiscale en mars 2021, la dette augmentera de 1 milliard $ par jour et de 41 millions $ par heure…

« Les finances publiques au fédéral sont hors de contrôle. C'était déjà le cas avant la crise, alors que l'économie se portait pourtant bien. Le gouvernement dépensait beaucoup trop et semblait peu se soucier de la facture à payer plus tard. Mais depuis la crise, c'est encore pire », souligne Miguel Ouellette, économiste et directeur des opérations à l'IEDM.

« Les programmes se succèdent, les dollars pleuvent, mais la transparence et l'imputabilité semblent avoir été mises de côté. Et malgré les promesses en ce sens, on voit difficilement comment ce gouvernement pourra revenir à l'équilibre budgétaire avec un échéancier raisonnable », dit-il.

L'IEDM a donc conçu un compteur de la dette fédérale en temps réel qui illustre l'évolution de la dette nette, et ce, jusqu'au 31 mars 2021. Celui-ci est d'autant plus pertinent que dans sa mise à jour économique où il déclare un déficit de 381 milliards $ pour l'année fiscale en cours, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles dépenses qui coûteront jusqu'à 100 milliards $ de plus.

« Juste pour donner une idée de la gravité de la situation, voici un dernier chiffre : pendant la minute que vous avez consacré à lire ce communiqué, notre dette publique a déjà augmenté de 728 000 $ », illustre M. Ouellette. « Vous conviendrez que c'est une situation qui ne peut perdurer. »

Pour consulter le compteur de la dette fédérale, cliquez ici.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevues : Maria Lily Shaw, Économiste, IEDM. Tél. : 514 273-0969 p. 2230, Cell. 438-728-6603, courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.iedm.org