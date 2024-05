MING lance la 37.09 Bluefin, une nouvelle montre de plongée de 600 m avec un cadran rotatif interne en saphir

La 37.09 Bluefin poursuit la tradition de conception MING avec des échelles graphiques minimalistes qui sont faciles à lire et à indexer . Le cadran saphir est habillé d'une magnifique teinte bleu foncé résultant d'un nouveau processus de métallisation. Une importante déposition à la main de Super-LumiNova X1 confère à ce cadran une lisibilité optimale dans toutes les conditions de porté.

Les montres seront livrées avec un bracelet en caoutchouc FKM moulé qui est également compatible avec toutes les anciennes montres à entre corne de 20 mm de MING. La forme naturelle du bracelet correspond à la courbure d'un poignet moyen. Il n'est pas muni de passants et il a un profil effilé afin d'améliorer davantage le confort au porté. Il sera également offert en tant que bracelet accessoire.

La MING 37.09 Bluefin est proposée à un prix de 4 950 CHF, avec 500 exemplaires produits en 2024. Ils seront exclusivement disponibles sur www.ming.watch à partir de 13 h GMT le 24 mai 2024. Les livraisons devraient débuter en octobre 2024.

Spécifications de la montre MING 37.09 Bluefin

Boîtier : acier inoxydable 316L, 38 mm de diamètre, 12,8 mm d'épaisseur, 44,5 mm de corne à corne.

Glace saphir bombée avec double revêtement antireflet

avec double revêtement antireflet Multiples inscriptions en Super-LumiNova X1

Étanche à 600 m

Mouvement : Sellita pour MING SW300.M1 avec ponts squelettes anthracites ; automatique avec réserve de marche de 50 h

Bracelet : caoutchouc FKM moulé

Garantie de 2 ans contre les défauts

Fabriqué en Suisse

À propos de MING :

Horologer MING est une marque de montres indépendante dont l'objectif est de raviver l'enthousiasme et l'esprit de découverte chez les amateurs de montres. Nous nous consacrons à créer une esthétique raffinée et à repousser les limites des matériaux, de la mécanique et de l'ingénierie. Cela nous a valu de nombreuses distinctions, y compris le prix « Révélation Horlogère » au Grand Prix d'Horlogerie de Genève en 2019. Les produits de MING sont disponibles exclusivement en ligne sur www.ming.watch. Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur Instagram afin d'être les premiers à obtenir les dernières actualités de MING.

MING est une marque déposée à l'échelle internationale de Horologer MING SA, en Suisse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417944/3709_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417945/3709_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417946/3709_03.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417947/3709_04.jpg

SOURCE Horologer MING SA

Renseignements: CONTACT : Praneeth Rajsingh, [email protected], +6019 808 0939

