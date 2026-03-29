BRISBANE, Australie , 29 mars 2026 /CNW/ - Datamine, un chef de file de confiance en solutions logicielles minières, est fier d'annoncer une évolution majeure de MineScape 2026, l'une de ses principales solutions logicielles. MineScape 2026 intègre une capacité de jumeau numérique, l'automatisation rapide de la conception, la planification avancée et un assistant doté d'intelligence artificielle dans une expérience connectée qui élargit l'écosystème MineScape au-delà de la conception en créant un environnement de planification minière et de simulation prêt pour l'exécution.

MineScape est une suite minière intégrée spécialement conçue pour les gisements de charbon et stratigraphiques. Elle combine la modélisation géologique, la conception de mines pour les opérations à ciel ouvert et souterraines, la planification tactique et à long terme, ainsi que les relevés par drone au sein d'une plateforme unique. En unifiant ces flux de travail, elle augmente la productivité, réduit au minimum le travail non planifié et permet une prise de décision plus rapide et plus précise tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Intelligence opérationnelle des jumeaux numériques

Le jumeau numérique établit une réplique numérique dynamique et continuellement mise à jour de l'exploitation minière, intégrant des données opérationnelles en temps réel, des modèles de planification et des scénarios prédictifs dans un environnement décisionnel unifié.

En permettant une simulation avant l'exécution, les équipes peuvent tester des stratégies, évaluer les résultats et quantifier les risques avant d'engager des ressources sur le terrain. Cette capacité permet aux opérations d'anticiper les perturbations, d'optimiser les plans et de valider les décisions à l'avance. Il en résulte des activités plus sûres, une productivité accrue, une réduction de l'incertitude opérationnelle et une confiance accrue dans toutes les décisions qui orientent la mine.

L'IA dorénavant intégrée

L'IA est intégrée directement à MineScape et permet d'interagir en langage naturel et de fournir des conseils adaptés au contexte pendant une session, ce qui permet aux utilisateurs de rapidement accéder aux connaissances et vérifier les réponses au moyen de documents sources liés.

L'IA de MineScape combine quatre capacités : un assistant conversationnel intelligent, un analyseur de fichiers, un exécuteur de commandes et un expert MPL qui peut générer, interpréter et expliquer le code du module MineScape Process Logic (MPL). Ces outils accélèrent la résolution de problèmes, améliorent l'automatisation et aident les utilisateurs à comprendre et à appliquer les flux de travail plus efficacement.

Des garde-fous intégrés détectent et bloquent les données personnelles identifiables, et les ententes avec Datamine garantissent que les données des clients ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d'IA.

Planification et conception rapide

Le planificateur tactique introduit un puissant solveur d'optimisation conçu pour résoudre des problèmes de décision opérationnelle complexes, tandis que l'intégration de Minemax Scheduler permet une planification avancée à long terme directement dans MineScape pour une planification stratégique transparente.

Sur le plan de la conception, les systèmes Rapid Pit, Rapid Ramps, Rapid Dumps et Rapid Drive accélèrent considérablement le développement de l'aménagement de la mine grâce à des outils de conception automatisés très efficaces. Ces capacités permettent une planification plus rapide et plus précise tout en respectant les contraintes géotechniques et opérationnelles, ce qui garantit que les conceptions s'intègrent directement aux flux de planification et de simulation en aval sans retouche.

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Datamine

Clara Ferrari

Directrice du marketing

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SOURCE Datamine