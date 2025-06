Minéraux Stratégiques Abitibi : vers une collaboration avec la Première Nation Abitibiwinni et la Ville d'Amos pour la production d'énergie renouvelable

AMOS, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Minéraux Stratégiques Abitibi (MSA) est heureux d'annoncer l'atteinte d'une étape importante dans l'avancement de son initiative novatrice en matière d'énergie renouvelable : la signature d'une entente de non-divulgation qui permettra d'entamer les discussions formelles avec la Première Nation Abitibiwinni et la Ville d'Amos. Ces discussions porteront sur la possibilité de développer conjointement une installation de production d'énergie renouvelable à partir de biomasse sur le site de l'ancienne usine Résolu à Amos.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de MSA à soutenir la transition énergétique et le développement économique régional. Le projet proposé vise à valoriser les résidus forestiers et à réutiliser les infrastructures industrielles acquises par MSA au cours de la dernière année. Dans le cadre de cette démarche, l'entreprise évalue la modernisation et la reconversion de la chaudière existante de l'usine afin de permettre la transformation de matières ligneuses en énergie renouvelable.

Un engagement partagé pour un avenir durable

Les bases de cette coopération reposent sur une vision commune : celle d'un développement durable fondé sur le respect de l'environnement, la prospérité économique régionale et la collaboration étroite entre les communautés. Ensemble, l'objectif est de faire de ce projet un agent catalyseur pour la croissance des entreprises locales et un vecteur concret de la lutte contre les changements climatiques pour l'ensemble de la province.

« Nous croyons profondément au potentiel de la production d'énergie renouvelable pour soutenir notre essor économique et permettre le développement et la réalisation de projets porteurs dans la région. Cette initiative témoigne de notre engagement à bâtir un avenir durable, en étroite collaboration avec nos communautés hôtes. Cette production d'énergie pourrait répondre en partie aux besoins énergétiques liés au développement de son projet minier affilié, mais pourrait également produire une quantité importante d'énergie qui serait redistribuée dans le réseau d'Hydro-Québec pour soutenir d'autres projets structurants en Abitibi-Témiscamingue », a déclaré François Vézina, Président de MSA.

« Cette démarche représente une première étape de dialogue, qui nous permettra d'explorer, ensemble, des avenues porteuses pour l'avenir de notre territoire et de la communauté de Pikogan. Bien que ce ne soit qu'un premier pas, nous croyons que c'est en misant sur la collaboration, l'innovation et le respect mutuel que nous pourrons bâtir des projets alignés avec nos valeurs, pour un avenir durable pour les générations actuelles et futures », a ajouté la Cheffe Chantal Kistabish de la Première Nation Abitibiwinni.

« La Ville d'Amos tient à exprimer son soutien au projet de production d'électricité par la biomasse de Minéraux Stratégiques Abitibi (MSA). Ce projet est porteur d'avenir pour notre communauté, et il ouvre la possibilité, grâce à la chaleur générée, de mettre en place un réseau de distribution de chaleur dans notre parc industriel J.-E.-Therrien, situé à proximité de l'usine. Ce projet complémentaire, actuellement à l'étude à la Ville d'Amos, permettrait de maximiser la valorisation des ressources produites sur notre territoire, au bénéfice des entreprises et de l'ensemble de la collectivité. Nous sommes donc enthousiastes à l'idée de poursuivre le dialogue avec MSA et la Première Nation Abitibiwinni afin d'explorer ensemble les avenues les plus prometteuses pour le développement durable de notre territoire », conclut Sébastien D'Astous, maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi.

Dans le contexte actuel de déficit énergétique, MSA se réjouit de la grande valeur potentielle que représente cette collaboration autour d'un projet de production d'énergie renouvelable pour les organisations de l'Abitibi-Témiscamingue, qui bénéficieront d'un meilleur accès à cette ressource essentielle à leurs activités.

À propos de Minéraux stratégiques Abitibi (MSA)

Minéraux Stratégiques Abitibi (MSA) est une société de portefeuille de Kinterra Capital Corp. (Kinterra), qui se positionne comme un investisseur clé dans les matériaux essentiels et les infrastructures connexes indispensables à l'économie moderne. La mission de MSA est de soutenir le développement d'infrastructures minières essentielles dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. MSA valorise l'expertise régionale et identifie les opportunités d'affaires dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques afin de régionaliser les retombées de ses activités en travaillant étroitement avec les partenaires locaux et régionaux.

