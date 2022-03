Minéraux d'avenir - Québec annonce une aide financière pour des projets d'exploration de minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 685 680 $ à trois projets d'exploration de minéraux critiques et stratégiques (MCS), aussi appelés minéraux d'avenir. Il s'agit d'un appui important permettant de soutenir des projets évalués à plus de 1,4 M$.

Cette aide financière est versée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) dans le cadre du premier appel de projets du Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques 2021-2024. L'objectif de ce programme est d'inciter les entreprises d'exploration minière à réaliser des projets d'exploration pour découvrir des dépôts de MCS, ainsi qu'à les soutenir et les aider à relever les défis techniques, environnementaux et géométallurgiques posés par le contexte géologique québécois.

L'aide financière se détaille comme suit :

Entreprise Projet Aide

financière Coût

admissible Géoméga Ressources Développer un procédé de valorisation d'éléments de terres rares et du niobium à partir du gisement de bastnaésite-carbonatite de Montviel. 400 000 $ 865 324 $ Imperial Mining Augmenter la concentration d'oxyde de scandium de haute qualité et produire un concentré de terres rares sous forme de carbonate. Projet Crater Lake 242 355 $ 484 711 $ Sayona Québec Tester la qualité d'échantillons de pegmatite d'un gisement et sa viabilité économique, en plus de définir la possibilité de production de concentré de spodumène de qualité chimique 43 325 $ 86 650 $

L'évaluation des demandes a été effectuée par un comité formé de spécialistes du MERN et d'experts indépendants, sur la base de critères concernant le potentiel de développement économique et les aspects techniques du projet de même que l'expertise d'affaires de l'équipe qui en est responsable. Les détails se trouvent dans le guide du demandeur, disponible en ligne.

Citation :

« Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'être un leader en exploration et en mise en valeur de nos minéraux d'avenir, essentiels pour la transition énergétique et pour une économie verte. Je félicite les entreprises dont les projets ont été retenus. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le premier appel de projets s'est terminé le 1 er octobre 2021. Un deuxième appel a été lancé le 17 janvier et s'est terminé le 4 mars 2022.

octobre 2021. Un deuxième appel a été lancé le 17 janvier et s'est terminé le 4 mars 2022. Le taux maximal de l'aide financière versée par le MERN est de 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 400 000 $ par projet. Il est possible pour une entreprise de participer à plus d'une reprise, à condition que chaque demande porte sur un projet distinct.

Grâce à ce programme, le gouvernement poursuit l'action 2.2.1 « Bonifier le soutien à l'exploration de base pour les MCS » du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme, consultez la page Web à ce sujet.

Pour plus d'information concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, consultez la page Web à ce sujet.

Pour en savoir plus sur les MCS, consultez la page Web Minéraux d'avenir.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le site Web et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Geneviève Tremblay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 643-7295

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles