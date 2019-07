Mindshare Medical annonce le marquage CE pour RevealAI-Lung : la première solution de diagnostic radiologique basée sur l'IA autorisée en Europe

SEATTLE, 15 juillet 2019 /CNW/ -- Mindshare Medical a annoncé aujourd'hui que son produit, RevealAI-Lung, a reçu le marquage CE, autorisant ainsi la vente en Europe pour utilisation avec les tomodensitogrammes pulmonaires.

RevealAI-Lung, un logiciel de diagnostic assisté par ordinateur (CADx), destiné plus précisément au diagnostic du cancer du poumon, est la première plateforme de diagnostic à bénéficier d'une autorisation réglementaire dans sa catégorie. Le RevealAI-Lung peut améliorer sensiblement l'efficacité diagnostique du clinicien et optimiser les recommandations de suivi, tout en s'intégrant en toute transparence aux systèmes de transmission et d'archivage d'images (Picture Archiving and Communication Systems, PACS) en place.

Déjà, Mindshare a démontré la possibilité de réduire le nombre de faux positifs et les délais du diagnostic, réduction qui pourrait diminuer l'exposition du patient à des risques inutiles d'imagerie et de biopsie dans certains cas, tout en offrant la possibilité de traiter le cancer du poumon à un stade plus précoce.

Le cancer du poumon est la principale cause de décès chez les hommes et les femmes dans le monde, avec 376 000 décès rien qu'en Europe en 2017, ce qui représente 20 % de tous les décès dus au cancer. Cette maladie, le cancer du poumon, fait perdre également 3,2 millions d'années de vie corrigées du facteur incapacité chaque année.

Compte tenu du taux de survie net à 5 ans de 18 % en Europe, la capacité de dépister et de traiter un nodule malin, même quelques mois plutôt, pourrait être très bénéfique pour le patient. Au-delà de ces avantages cliniques, lorsqu'on considère la charge financière que fait peser la maladie sur le système de soins de santé, la réduction des interventions inutiles, induites par les faux positifs, permet de réaliser des économies substantielles. Le RevealAI de Mindshare peut jouer un rôle clé dans l'adoption de soins de santé fondés sur la valeur et favoriser encore plus la mise en œuvre de programmes de dépistage du cancer du poumon dans toute l'Europe.

« Nous sommes, chez Mindshare, très heureux de lancer le RevealAI sur le marché européen, le premier produit CADx homologué. Nos partenaires au Royaume-Uni et à travers le continent ont reconnu la valeur que Mindshare peut apporter pour la gestion des nodules pulmonaires. Nos partenaires au Royaume-Uni et sur tout le continent ont reconnu la valeur que Mindshare peut apporter à la prise en charge des nodules pulmonaires. De la radiologie à la chirurgie thoracique, les implications sont vastes, et nous sommes ravis de pouvoir offrir cet avantage pour aider les patients et épauler les systèmes de soins de santé dans la prestation des soins. »

Michael Calhoun, Ph. D., chef de la direction, Mindshare Medical

Mindshare Medical met au point des technologies de rupture, à vocation aide à la décision clinique, fondées sur des données probantes, qui fournissent des diagnostics personnalisés et des conseils sur l'efficacité des procédures de suivi et des traitements. Cette approche de la médecine de précision, fondée sur la radiomique, est censée optimiser considérablement les résultats chez les patients et réduire le fardeau financier qui pèse sur les établissements de soins de santé. Les solutions de Mindshare sont conçues pour s'intégrer dans les flux de travail cliniques existants, offrant ainsi au clinicien, au bout des doigts, des éclairages perspicaces et fructueux.

SOURCE Mindshare Medical

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Samir Chowdhury, Mindshare Medical, chef de l'exploitation, bizdev@mindsharemed.com, mindsharemed.com, http://www.mindsharemed.com

Related Links

http://www.mindsharemed.com