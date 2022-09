BOLOGNE, Italie, 27 septembre 2022 /CNW/ -- L'International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology (ISLH 2022) s'est tenu du 8 au 10 septembre à Bologne, en Italie. À cet événement, Mindray (SZSE: 300760), un chef de file mondial dans la conception et la fourniture d'appareils et de solutions médicaux, a présenté ses réalisations universitaires et ses innovations en hématologie à des spécialistes médicaux d'Europe et du monde entier.

Organisé chaque année, le symposium sert de plateforme internationale où les plus récentes technologies, les nouvelles idées et les résultats de recherche en hématologie de laboratoire sont présentés et partagés.

Au cours de l'ISLH 2022, Mindray a organisé un séminaire sur le thème « The New Era of Digital Morphology », au cours duquel les professeures Gina Zini et Anna Merino, deux expertes renommées en morphologie, ont présenté une évaluation de la performance exceptionnelle de l'analyseur numérique de morphologie des cellules MC-80 de Mindray dans la détection des maladies hémato-oncologiques en faisant référence à des cas cliniques spéciaux, et en expliquant comment le MC-80, grâce à des images de cellules sanguines à haute résolution, peut aider les médecins à dépister et à diagnostiquer les maladies sanguines malignes et non malignes, respectivement.

Au cours de la séance de présentation visuelle de l'ISLH, 32 affiches d'utilisateurs finaux en hématologie de Mindray ont été présentées après une évaluation rigoureuse fondée sur des connaissances uniques et des valeurs universitaires exceptionnelles, surpassant le nombre d'affiches de tous les autres exposants.

Avant l'ISLH, Mindray a attiré plus de 700 participants à l'occasion du HemaTalk Italy 2022 Global Live Event . Le Dr Ramon Simon-Lopez, de l'équipe des affaires médicales et de la recherche scientifique pour le diagnostic in vitro de Mindray, a fait remarquer que l'entreprise a utilisé ses ressources mondiales pour créer une plateforme d'apprentissage et d'échange pour les spécialistes médicaux mondiaux et pour favoriser l'avenir de la médecine de laboratoire.

Les participants ont eu une conversation en ligne avec l'équipe de recherche et développement de Mindray concernant l'avenir de l'hématologie de laboratoire et les dernières tendances dans la transposition des résultats de la recherche clinique en pratique. Une séance de questions et réponses a suivi, au cours de laquelle les spécialistes de Mindray ont répondu aux questions les plus préoccupantes des participants.

Au kiosque de l'ISLH 2022, Mindray a présenté son nouvel analyseur numérique de morphologie cellulaire MC-80 et son analyseur hématologique BC-700 , qui ont suscité beaucoup d'intérêt chez les visiteurs.

La force académique de Mindray a également été reconnue par le comité de l'ISLH, qui lui a décerné le prix « Berend Houwen Travel Award » pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie et son excellence dans le milieu universitaire.

