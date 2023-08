Mindray présente des mises à niveau innovantes des systèmes d'anesthésie série A pour améliorer la sécurité et l'efficacité pour le patient

SHENZHEN, Chine, 29 août 2023 /CNW/ -- Mindray (SZSE : 300760), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de dispositifs médicaux de pointe, a dévoilé les mises à niveau de ses systèmes d'anesthésie A7 et A5 dans le cadre de l'anesthésie série A. Ces améliorations intègrent des technologies innovantes qui permettent aux anesthésistes de fournir une anesthésie précise, ce qui accroît la sécurité et l'efficacité du patient tout au long de la période péri-opératoire.

solution intégrée pour l’anesthésie par inhalation et par voie intraveineuse combinée

« La demande pour des pratiques d'anesthésie plus diversifiées et de meilleure qualité ne cesse de croître. En réponse à ce besoin, Mindray a mis au point les systèmes d'anesthésie A7 et A5, qui offrent une solution intégrée pour une administration précise et sûre de l'anesthésie aux patients atteints de diverses maladies et une gestion simplifiée pour les anesthésistes », a déclaré Mark Sun, directeur général, Ventes internationales et marketing, Surveillance des patients et soins vitaux en réanimation, Mindray.

AnaeSightMC est la première solution intégrée de Mindray pour l'anesthésie par inhalation et par voie intraveineuse combinée. En connectant les machines, les moniteurs du patient et les pompes, cela permet un contrôle centralisé des anesthésiques par inhalation et par voie intraveineuse. Cela permet aux anesthésistes de gérer facilement les anesthésiques et de surveiller les signes vitaux du patient à partir de plusieurs appareils à l'aide d'une interface conviviale, ce qui garantit une évaluation complète de l'état du patient et simplifie la gestion de l'anesthésie. De plus, l'indicateur eMACMC d'AnaeSightMC mesure les effets combinés de multiples anesthésiques, ce qui aide les anesthésistes à prendre des décisions éclairées pour l'administration des médicaments . Le contrôle centralisé, l'évaluation intégrée et l'effet combiné des médicaments contribuent tous à réduire efficacement la charge de travail, à minimiser le risque d'erreurs humaines, à améliorer la qualité de l'anesthésie et à améliorer la sécurité des patients.

Conçus spécialement pour aider les anesthésistes à assurer une gestion optimale de la ventilation, les appareils Mindray A7 et A5 offrent des options d'anesthésie intubée et non intubée pour répondre aux besoins de tous les patients. En plus de la canule nasale à haut débit (CNHD) que l'on trouve dans d'autres machines d'anesthésie de la série A, les systèmes incorporent le CNHD pour la jet-ventilation, particulièrement utile dans les chirurgies où les voies respiratoires sont partagées ou lorsqu'il s'agit de cas difficiles. L'utilisation de la jet-ventilation peut améliorer la sécurité des patients en maintenant les niveaux d'oxygénation et en créant un meilleur environnement chirurgical.

Un outil de recrutement pulmonaire et des paramètres de surveillance sont inclus dans les systèmes afin d'assurer des soins précis tout au long de l'anesthésie, de réduire le risque de lésions pulmonaires péri-opératoires et d'améliorer les résultats pour les patients.

Les systèmes améliorent la connectivité et l'efficacité en offrant une vue d'ensemble de l'état du patient dans chaque bloc opératoire, permettant aux anesthésistes d'accéder facilement à des mises à jour en temps réel sur l'état des signes vitaux du patient. De plus, l'état de fonctionnement des appareils est facilement accessible, ce qui garantit une maintenance adéquate des procédures cliniques.

