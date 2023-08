SHENZHEN, Chine, 9 août 2023 /CNW/ - Mindray, un important fournisseur mondial de solutions et d'appareils médicaux et Operation Smile, une organisation mondiale sans but lucratif qui se consacre à transformer la vie des patients et de leurs communautés en augmentant l'accès à des opérations chirurgicales sécuritaires et à des services de prestation de chirurgie de fentes faciales et de soins complets de qualité supérieure, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat de 10 ans. Cela solidifie un partenariat stratégique entre les deux organisations afin de collaborer à l'amélioration de la qualité des soins de santé et à la prestation d'interventions médicales qui changent la vie des collectivités à revenu faible ou moyen dans le monde entier.

En tant qu'innovateur mondialement reconnu dans le domaine des solutions et des appareils médicaux, Mindray apporte une technologie de pointe et une expertise médicale à la collaboration. Dans le cadre de ce partenariat, Mindray fournira de l'équipement médical de pointe, du soutien technique, des programmes de formation spécialisée et la participation de ses employés pour renforcer l'engagement sur dix ans d'Operation Smile visant à accroître l'accès aux soins pour un million de patients qui ont besoin de traitement de fente et d'autres interventions chirurgicales essentielles.

Grâce au soutien de Mindray en matière de dons d'équipement, notamment des appareils d'anesthésie, des ventilateurs, des appareils de surveillance des patients, des défibrillateurs, des tables d'opération et des installations d'électrochirurgie, le centre médical chinois d'Operation Smile a été inauguré avec succès le 3 août à Yunnan, en Chine. Le nouveau centre médical vise à offrir des opérations de restructuration sécuritaires et de grande qualité et d'autres soins complets, notamment des traitements dentaires, des services d'orthophonie, des conseils psychologiques et des évaluations nutritionnelles à proximité de patients en Chine. Le Centre prévoit réaliser plus de 1 000 opérations chirurgicales et former près de 200 professionnels de la santé au cours des cinq premières années.

Au cours du programme chirurgical Wenshan de 2023 d'Operation Smile, qui s'est déroulé du 2 au 9 août au Centre, 77 interventions chirurgicales de réparation de la fente labiale et de la fente palatine ont été effectuées avec succès.

« Nous sommes honorés d'être le partenaire d'Operation Smile dans sa mission d'apporter l'espoir et la guérison aux personnes dans le besoin, a déclaré Emily Guo, vice-présidente directrice de Mindray. Grâce à la technologie de pointe de Mindray et à son engagement inébranlable à faire progresser les soins de santé, nous sommes convaincus que notre partenariat permettra à Operation Smile d'atteindre plus de patients, de transformer plus de vies et d'avoir un impact durable sur les soins de santé dans le monde. »

Benedetta Spinola, première vice-présidente, Stratégie et développement mondial d'Operation Smile, a exprimé son enthousiasme à l'égard du partenariat : « Il s'agit d'un partenariat catalyseur qui fait avancer notre objectif de fournir des soins chirurgicaux sécuritaires à 1 million de personnes d'ici 2030. Ensemble, avec Mindray, nous pouvons tirer parti de nos forces collectives pour fournir des soins complets aux patients aux prises avec des fentes faciales et offrir de la formation et de l'éducation dont les professionnels de la santé ont un besoin urgent, ce qui, au bout du compte, améliore la vie des enfants et des familles du monde entier. »

La mission de Mindray consiste à « faire progresser les technologies médicales afin de rendre les soins de santé plus accessibles », en mettant l'accent sur le développement d'appareils médicaux et d'instruments médicaux de haute précision, en favorisant l'application des innovations technologiques médicales et en veillant à ce que les soins médicaux soient accessibles, opportuns, complets et abordables. Au fil des ans, l'entreprise a collaboré activement avec de nombreuses organisations sans but lucratif dans le monde entier, donnant de l'équipement médical, offrant de la formation médicale, soutenant les consultations médicales, offrant un soutien médical transfrontalier et aidant au développement des soins de santé et de l'éducation.

À l'avenir, Mindray continuera d'accorder la priorité au développement durable et d'appuyer les initiatives d'Operation Smile. Grâce à des collaborations avec un plus grand nombre d'organisations sans but lucratif, l'entreprise vise à contribuer à l'avancement de l'industrie médicale et à explorer une voie durable des soins de santé.

À propos de Mindray

Mindray est un important développeur, fabricant et fournisseur de solutions et de technologies d'instruments médicaux utilisés dans les établissements de santé du monde entier. Nous croyons pouvoir changer des vies en rendant la technologie médicale la plus avancée possible accessible à tous.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.mindray.com.

À propos d'Operation Smile

Operation Smile est une organisation mondiale sans but lucratif qui se consacre passionnément à transformer la vie des patients et de leurs communautés en augmentant l'accès à une chirurgie sécuritaire et en fournissant une chirurgie de fente et des soins complets de grande qualité. Nous fournissons de l'expertise, des recherches et des soins médicaux par l'entremise de notre personnel dévoué et de bénévoles médecins et étudiants dans le monde entier, travaillant aux côtés des gouvernements locaux, des organismes sans but lucratif et des systèmes de santé et avec l'appui de nos généreux donateurs. Depuis 1982, Operation Smile s'est engagée à offrir aux patients une santé durable grâce à des chirurgies de fente et à des soins complets, ce qui les aide à mieux respirer, manger, parler et vivre une vie de meilleure qualité et plus confiante.

Pour en savoir plus, consultez https://www.operationsmile.org/

