/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - MindBeacon Holdings Inc. (« MindBeacon ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait viser un prospectus de base -- RFPV définitif déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada et qu'elle a conclu un contrat de prise ferme dans le cadre de son premier appel public à l'épargne (le « placement »). Le placement consiste en un placement d'un total de 8,125,000 actions ordinaires de la société au prix de 8,00 $ par action pour un produit brut total de 65 millions de dollars et, si l'Option de surallocation (telle que définie ci-dessous) est exercée, en un placement secondaire par certains actionnaires de la société (les « Actionnaires vendeurs »). Si l'Option de surallocation est exercée en totalité, les Actionnaires vendeurs recevront un produit brut global d'environ 10 millions de dollars. La clôture du placement est prévue pour le 23 décembre 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles

La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé sous condition l'inscription à sa cote des actions ordinaires, qui devraient commencer à se négocier à la TSX le 18 décembre 2020 sous les réserves d'usage concernant leur émission, sous le symbole « MBCN ». La clôture du placement devrait avoir lieu le 23 décembre 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. à titre de coteneurs de livres, Corporation Canaccord Genuity à titre de co-chef de file et Bloom Burton Securities Inc., Valeurs Mobilières Beacon Ltée et Echelon Wealth Partners Inc. en tant que preneurs fermes.

Les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option (l' « Option de surallocation »), pouvant être exercée, en tout ou en partie, à tout moment et de temps en temps pendant une période de 30 jours après la clôture du placement, pour acheter aux actionnaires vendeurs jusqu'à 1,218,750 actions ordinaires de la société (représentant 15 % du nombre total d'actions ordinaires vendues dans le placement de base) au prix de 8.00 $ par action, afin de couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant. Le prospectus avec supplément -- RFPV contenant de l'information sur les prix et sur le placement sera déposé et pourra être consulté sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com vers le 18 décembre 2020.

Aucune autorité de régulation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de MindBeacon dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.

À propos de MindBeacon

Fondée en 2015, dans le cadre d'un partenariat avec CBT Associates, clinique privée dirigée par des psychologues qui se spécialisent dans les thérapies en santé mentale fondées sur des données probantes, notamment la TCC, MindBeacon élabore un continuum complet de soins en santé mentale par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne BEACON (« BEACON ») et de soins fournis en clinique. BEACON a été lancée en 2017 comme l'une des premières plateformes numériques commercialement disponibles offrant des TCCi assistées par un thérapeute au Canada. MindBeacon utilise des données pour élaborer des programmes de soins en santé mentale conçus pour répondre aux besoins des bénéficiaires en matière de soins en santé mentale en leur offrant une thérapie efficace, accessible et à un coût abordable. Grâce à son approche thérapeutique reposant sur un protocole et à sa capacité d'offrir des thérapies par l'intermédiaire d'une équipe de professionnels de la santé mentale réglementés, BEACON ne cesse de croître et est en train de changer le monde de la thérapie. MindBeacon a comme objectif d'offrir à ses bénéficiaires des services complets et accessibles tout au long de leur parcours thérapeutique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont projetés dans ces énoncés. MindBeacon se dégage de toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

SOURCE MindBeacon Holdings Inc.

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter [email protected] ; Pour les questions relatives aux relations avec les investisseurs, veuillez contacter [email protected]