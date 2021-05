POINTS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Produits des activités ordinaires de 5,0 millions de dollars comparativement à 1,3 million de dollars au premier trimestre de 2020.

Nombre de cas pour les thérapies asynchrones de 8 460, soit une hausse de 1 433 % par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent et de 27 % par rapport à celui du quatrième trimestre de 2020. Nombre de séances pour les thérapies synchrones de 10 099, soit une augmentation de 39 % comparativement à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent et de 17 % comparativement à celui du quatrième trimestre de 2020.

Profit brut de 2,4 millions de dollars (marge brute de 49 %) par rapport à 0,5 million de dollars (marge brute de 37 %) au premier trimestre de 2020.

Perte nette de 2,3 millions de dollars en regard d'une perte nette de 2,0 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

Signature d'un nouvel énoncé de travail avec Santé Ontario prolongeant l'entente précédente jusqu'en décembre 2022.

Lancement le 6 janvier 2021 de la plateforme renouvelée de MindBeacon.

Intégration des TCCi asynchrones de MindBeacon au programme Espace Mieux-être Canada .

Annonce par MindBeacon du lancement prochain de plusieurs nouvelles offres de services, entre autres Construire notre résilience, Consulter un thérapeute par messagerie instantanée et la nouvelle communauté de pair à pair.

Après la fin du trimestre, MindBeacon a investi le secteur de la dépendance en procédant au lancement d'une nouvelle solution numérique de thérapie visant la consommation d'alcool conçue en collaboration avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).

TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - MindBeacon Holdings Inc. (« MindBeacon » ou la « Société ») (TSX : MBCN), société spécialisée dans la prestation d'un continuum de soins de santé mentale exhaustifs offerts au moyen de technologies numériques, annonce ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Principales données financières consolidées

Trimestres clos les (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 31 mars

2021

2020

Cas







Cas (thérapies asynchrones) 8 460

552

Séances (thérapies synchrones) 10 099

7 268











Produits des activités ordinaires







TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 3 988

432

Thérapies synchrones 1 027

828



5 015

1 260

Moins : coûts des soins aux patients







TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 1 892

246

Thérapies synchrones 680

545



2 572

791

Profit brut







TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 2 096

186

Thérapies synchrones 347

283



2 443

469

Marge brute







TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 53 %

43 %

Thérapies synchrones 34 %

34 %



49 %

37 %











BAIIA ajusté (1 646)

(1 677)

Perte nette (2 255)

(1 965)

Perte par action (de base et diluée) (0,10) $ (0,33) $

« Au premier trimestre, nous nous sommes appuyés sur nos succès pour solidifier encore davantage nos fondations. Nous constatons une croissance accélérée de la demande générée tant par la sensibilisation à la santé mentale que par la pandémie, a déclaré Sam Duboc, président du conseil d'administration et chef de la direction de MindBeacon. Nous avons terminé le trimestre en affichant des produits des activités ordinaires annualisés de plus de 20 millions de dollars et en atteignant des marges brutes de 53 % pour nos TCCi asynchrones. Nous avons clairement mis en œuvre une stratégie de croissance multifacette et nous sommes déterminés à la réaliser tout comme à élargir notre continuum de soins, ce qui générera de la valeur à long temps pour toutes nos parties prenantes. À notre avis, nous créons la société de soins de santé mentale qui est de loin la plus solide au Canada, celle qui se démarque nettement de ses pairs.

« Au cours du trimestre, nous avons continué à augmenter nos activités tout en maintenant nos résultats et en faisant croître nos offres. Au début de l'exercice, les TCCi asynchrones de MindBeacon ont été intégrées à l'offre de services du programme Espace Mieux-être Canada. Nous avons également procédé au lancement de notre plateforme renouvelée, laquelle permet aux Canadiens d'accéder dorénavant à une gamme complète de services de soutien en santé mentale offerts sur une plateforme numérique, qui vont de programmes numériques guidés par un thérapeute, de séances de thérapie en direct, du soutien immédiat en cas de crise à un large éventail de ressources en santé mentale gratuites accessibles par l'intermédiaire d'une communauté virtuelle. Tout dernièrement, nous avons lancé plusieurs nouvelles offres de services et l'accès gratuit à des ressources spécialisées qui offriront des options de traitement plus efficaces, entre autres Construire notre résilience, Consulter un thérapeute par messagerie instantanée et la nouvelle communauté de pair à pair.

« Nous sommes également très heureux d'avoir conclu un nouvel énoncé de travail avec Santé Ontario (un organisme de la Couronne du gouvernement de l'Ontario) à la fin mars, lequel nous permettra d'augmenter notre offre de services de soutien en santé mentale par voie virtuelle afin de soutenir les Ontariens. Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux gens les services de santé mentale dont ils ont besoin partout en Ontario pendant une période où le stress et l'anxiété sont à des niveaux records. Étant donné que plus de 50 % des utilisateurs de MindBeacon accèdent au soutien hors des heures normales de travail et que bon nombre d'entre eux mentionnent n'avoir jamais suivi une thérapie, nous pouvons dire que nous améliorons l'équité des soins de santé en aidant des gens qui n'avaient pas accès à la thérapie traditionnelle ou n'y accédaient pas en raison des obstacles que représentent la stigmatisation, l'abordabilité et l'accessibilité. »

REVUE FINANCIÈRE

Produits des activités ordinaires

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 31 mars

2021 2020 Produits des activités ordinaires



TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 3 988 432 Thérapies synchrones 1 027 828

5 015 1 260

TCCi asynchrones assistées par un thérapeute

Les produits des activités ordinaires tirés des thérapies asynchrones pour le trimestre clos le 31 mars 2021 se sont élevés à 4,0 millions de dollars, une hausse de 823 %, comparativement à 0,4 million de dollars pour la période correspondante de 2020. L'augmentation pour cette période est attribuable à l'utilisation de plus en plus répandue des services asynchrones par les clients ayant une entente par cas et ceux ayant une entente par abonnement découlant d'une plus grande pénétration de marché. Les clients sont plus attirés par les thérapies asynchrones en raison de leur aspect pratique, leur coût peu élevé et leurs résultats fondés sur des données probantes. La hausse des produits des activités ordinaires tirés des ententes par cas a bénéficié grandement du Programme du gouvernement de l'Ontario, lequel génère un risque de concentration des produits des activités ordinaires. Compte non tenu du Programme du gouvernement de l'Ontario, la croissance du secteur des thérapies asynchrones a été de 143 % pour le trimestre clos le 31 mars 2021 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits des activités ordinaires moyens par cas ont augmenté dans le secteur des thérapies asynchrones au premier trimestre de 2021 par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2020 et sont revenus à des niveaux conformes aux attentes.

Thérapies synchrones

Les produits des activités ordinaires tirés des thérapies synchrones pour le trimestre clos le 31 mars 2021 se sont chiffrés à 1,0 million de dollars, en hausse de 0,2 million de dollars, ou 24 %, en regard de 0,8 million de dollars pour la période correspondante de 2020. L'augmentation des produits des activités ordinaire pour la période est attribuable à l'adoption continue des services par voie virtuelle et le lancement de la plateforme renouvelée de la Société, laquelle offre des soins synchrones à un plus grand nombre de personnes. La Société a constaté une hausse constante du nombre de séances de thérapie depuis le deuxième trimestre de 2020. Les produits des activités ordinaires moyens par séance du secteur des thérapies synchrones pour le premier trimestre de 2021 ont diminué par rapport à ceux de la période correspondante de 2020 en raison de la proportion des séances réalisées par des travailleurs sociaux autorisés par rapport à celles réalisées par des psychologues. Le prix d'une séance de thérapie réalisée par un travailleur social autorisé est inférieur à celui d'une séance réalisée par un psychologue.

Coûts des soins aux patients

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 31 mars

2021 2020 Coûts des soins aux patients



TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 1 892 246 Thérapies synchrones 680 545

2 572 791

Les coûts des soins aux patients liés à la thérapie asynchrone pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ont augmenté de 1,6 million de dollars, ou 669 %, pour s'établir à 1,9 million de dollars, comparativement à 0,2 million de dollars pour la période correspondante de 2020. L'augmentation pour la période s'explique par un volume plus important de TCCi asynchrones assistées par un thérapeute au cours de la période. D'un exercice à l'autre, le coût de la prestation des services par cas a diminué alors que la prestation de nos services a gagné en efficacité.

Les coûts des soins aux patients liés à la thérapie synchrone pour le trimestre clos le 31 mars 2021 de 0,7 million de dollars ont augmenté de 0,1 million de dollars, ou 25 %, par rapport à 0,5 million de dollars pour la période correspondante de 2020, ce qui est dans l'ensemble conforme à la croissance des produits des activités ordinaires, lesquels se sont accrus de 24 % en comparaison de ceux de la période correspondante de 2020. Le coût de la prestation par séance de thérapie synchrone a diminué par rapport à celui pour la période de comparaison en raison de la proportion des séances réalisées par des travailleurs sociaux autorisés par rapport à celles réalisées par des psychologues.

Profit brut et marge brute

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 31 mars

2021 2020 Profit brut



TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 2 096 186 Thérapies synchrones 347 283

2 443 469





Marge brute



TCCi asynchrones assistées par un thérapeute 53 % 43 % Thérapies synchrones 34 % 34 %

49 % 37 %

Le profit brut pour le trimestre clos le 31 mars 2021 s'est établi à 2,4 millions de dollars par rapport à 0,5 million de dollars pour la période correspondante de 2020. La marge brute pour le trimestre clos le 31 mars 2021 s'est établie à 49 %, comparativement à 37 % pour la période correspondante de 2020. La Société a dégagé un profit brut et une marge brute en hausse au cours des quatre derniers trimestres en raison de la croissance du chiffre d'affaires, de l'avantage du levier d'exploitation et d'une proportion plus importante de produits des activités ordinaires tirés des thérapies asynchrones.

La marge brute dans le secteur des thérapies asynchrones pour le premier trimestre de 2021 s'est établie à 53 %, comparativement à 43 % pour la période correspondante de 2020. En 2021, l'augmentation des volumes dans le secteur des thérapies asynchrones a mené à une utilisation plus efficace des cliniciens, à un meilleur levier d'exploitation et à une hausse du profit brut.

La marge brute dans le secteur des thérapies synchrones pour le premier trimestre de 2021 a été comparable à celle pour la période correspondante de 2020 de 34 %.

BAIIA ajusté1

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, le BAIIA ajusté a augmenté de 2 %, pour s'établir à (1,6) million de dollars, comparativement à (1,7) million de dollars pour la période correspondante de 2020. Au cours de la période, l'augmentation de 2,0 millions de dollars, ou 421 %, du profit brut a été contrebalancée par les hausses des frais de vente et de commercialisation, des frais liés aux produits et au développement, et des frais généraux et administratifs.

(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les 31 mars



2021 2020 Perte nette

(2 255) (1 965) Amortissement

450 234 Charges financières

34 29 BAIIA

(1 771) (1 702) Perte liée à la juste valeur du passif au titre des bons de souscription

- 25 Coûts non récurrents liés au fait d'être une société ouverte

125 - BAIIA ajusté

(1 646) (1 677)





1) Représente une mesure non conforme aux IFRS. Pour une définition pertinente, se reporter à la rubrique « MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS » du présent communiqué. La direction est d'avis que les mesures non conformes aux IFRS, y compris le BAIIA et le BAIIA ajusté, offrent des renseignements complémentaires aux mesures conformes aux IFRS utilisées pour évaluer la performance de la Société.

LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT

Notre principale source d'utilisation de trésorerie tient au fonds de roulement. En excluant les produits différés et le passif au titre des bons de souscription, notre fonds de roulement s'élevait à 62,3 millions de dollars au 31 mars 2021. Compte tenu de notre solde de trésorerie, nous estimons disposer de liquidités suffisantes pour honorer nos obligations financières à court terme et financer notre stratégie de croissance interne.

FLUX DE TRÉSORERIE

Le tableau suivant présente un aperçu des flux de trésorerie de la Société pour les périodes indiquées :

(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les

31 mars

2021 2020 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux :



Activités d'exploitation (4 524) (275) Activités d'investissement (493) (541) Activités de financement (3 299) (47) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (8 316) (863)

Activités d'exploitation

Les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ont augmenté de 4,2 millions de dollars, pour s'établir à 4,5 millions de dollars, comparativement à 0,3 million de dollars pour la période correspondante de 2020. La hausse est surtout attribuable aux variations du fonds de roulement, une hausse des charges hors trésorerie de 0,3 million de dollars et une augmentation de la perte nette de 0,3 million de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021. L'ajustement négatif lié au fonds de roulement pour le premier trimestre de 2021 s'explique principalement par le calendrier de recouvrement des débiteurs. Après la clôture du trimestre, nous avons recouvré des soldes importants de montants à recevoir.

Activités d'investissement

Les sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ont diminué de 48 000 $, ou 9 %, pour s'établir à 0,5 million de dollars. La diminution est attribuable à une réduction marginale du nombre d'ajouts au logiciel conçu en interne par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, contrebalancée par une augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles liées au matériel informatique.

Activités de financement

Les sorties de trésorerie liées aux activités de financement pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ont augmenté de 3,3 millions de dollars comparativement à celles de la période correspondante de 2020. L'augmentation découle surtout du règlement de montants de 3,1 millions de dollars dus aux actionnaires vendeurs qui ont choisi de vendre leurs actions dans le cadre de l'option de surallocation du PAPE et de certains frais d'émission d'actions découlant du PAPE de la Société qui ont été réglés au premier trimestre de 2021. Ces éléments ont été contrebalancés par le produit de 0,2 million de dollars tiré de l'exercice d'options sur actions et la réception de prêts gouvernementaux de 0,2 million de dollars dans le cadre de la convention d'apport avec l'Initiative fédérale de développement économique pour le sud de l'Ontario.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement de la Société rendent compte des immobilisations incorporelles générées en interne, du matériel informatique, des améliorations locatives et des fournitures de bureau.

Les dépenses d'investissement pour le trimestre clos le 31 mars 2021 ont augmenté de 6 %, pour s'établir à 0,6 million de dollars, comparativement à 0,5 million de dollars pour la période correspondante de 2020. La hausse est attribuable à une augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles liées au matériel informatique, contrebalancée par une réduction marginale du nombre d'ajouts au logiciel conçu en interne par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

DONNÉES SUR LES ACTIONS EN CIRCULATION

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires et d'actions privilégiées. Au 31 mars 2021, 23 766 067 actions ordinaires étaient en circulation et aucune action privilégiée n'était en circulation.

Le nombre d'actions ordinaires réservées à des fins d'émission dans le cadre du régime d'intéressement général et de l'ancien régime d'intéressement de la Société s'élève à 3 545 115. Au 31 mars 2021, le nombre d'options sur actions en cours, y compris celles dont les droits ne sont pas encore acquis, qui peuvent être converties en actions ordinaires s'élevait à 1 958 867.

La Société avait des bons de souscription en cours avec Green Shield qui permettraient à Green Shield d'acquérir 453 667 actions au prix d'exercice de 3,202 $ sous réserve de l'atteinte par la contrepartie de certaines cibles d'indication de ventes. Au 31 mars 2021, la condition d'acquisition des droits n'a pas été remplie, par conséquent, les bons de souscription sont venus à échéance à cette date.

PERSPECTIVES

La pandémie a complètement transformé notre monde. C'est l'occasion d'adapter les soins de santé mentale à cette nouvelle réalité et d'offrir du soutien aux patients, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin et de la façon dont ils en ont besoin. Nous sommes fiers de notre rendement au premier trimestre de 2021 dans toutes les sphères de nos activités et bien placés pour maintenir le cap tout au long de 2021 et par la suite.

MindBeacon a terminé le premier trimestre de 2021 avec des liquidités disponibles suffisantes afin de poursuivre la mise en œuvre de nos stratégies de croissance multifacettes, qui comprennent notamment l'accroissement des taux d'abonnement des consommateurs et des entreprises dans les marchés existants, l'expansion dans de nouveaux secteurs géographiques, l'élargissement des cas d'utilisation et du continuum de soins, l'investissement dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, la recherche d'occasions d'acquisition ciblées qui permettent d'élargir notre offre, offrent une diversification géographique et présentent des aspects financiers solides, et l'élaboration et le lancement de la gamme de produits BEACON in a Box dans un horizon à moyen terme.

Nous sommes enthousiasmés par les perspectives qui s'offrent à MindBeacon et convaincus de disposer des bonnes personnes et des actifs nécessaires pour réussir.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 2021

MindBeacon tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats pour le premier trimestre de 2021 le jeudi 13 mai 2021 à 8 h 30 HE. La conférence sera animée par M. Sam Duboc, président du conseil d'administration et chef de la direction, et M. John Plunkett, directeur financier.

DATE : Jeudi 13 mai 2021 HEURE : 8 h 30 HE NUMÉRO À COMPOSER : Numéro sans frais en Amérique du Nord : 888-390-0605,

Toronto : 416-764-8609 LIEN VERS LA WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1452564&tp_key=2f75a7f8af REDIFFUSION DE LA WEBÉMISSION : Numéro : 888-390-0541, code d'accès : 701305 #

La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 7 jours.

Un lien vers la webémission en direct de la conférence téléphonique sera également accessible à partir de la page des événements de la section Relations avec les investisseurs sur le site Web de MindBeacon à l'adresse www.mindbeacon.com/ir. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin d'avoir le temps de télécharger les logiciels dont vous pourriez avoir besoin pour écouter la webémission.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE DES PORTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES

MindBeacon tiendra son assemblée générale annuelle des porteurs d'actions ordinaires (AGA) le jeudi 20 mai 2021 à 11 h HE. L'AGA se déroula en format virtuel uniquement, dans le cadre d'une diffusion audio en direct sur le Web. Les participants sont invités à s'inscrire à l'AGA virtuelle au moins 10 minutes avant le début de l'assemblée.

DATE : 20 mai 2021 HEURE : 11 h 00 HE LIEN VERS LA WEBÉMISSION : https://web.lumiagm.com/141755329 MOT DE PASSE : mbcn2021 (sensible à la casse)

Pour de plus amples renseignements sur l'AGA virtuelle de MindBeacon, veuillez consulter la page portant sur l'information pour les actionnaires sous l'onglet Relations avec les investisseurs à l'adresse www.mindbeacon.com/ir.

À PROPOS DE MINDBEACON HOLDINGS INC.

MindBeacon offre un continuum de soins de santé mentale comprenant du contenu psychoéducatif et de bien-être pour usage autonome, du soutien de pair à pair, de la consultation par messagerie instantanée, des programmes guidés par un thérapeute et des séances de thérapie en direct, tous offerts virtuellement sur sa plateforme sécurisée et privée. MindBeacon est l'une des premières plateformes numériques à offrir une thérapie cognitivo-comportementale par internet assistée par un thérapeute au Canada. Ses services professionnels sont conçus en fonction des utilisateurs finaux, pour leur permettre de prendre soin de leur santé, à leur manière. Grâce à une collaboration avec les employeurs, les compagnies d'assurance et les ministères gouvernementaux, MindBeacon offre des services accessibles, disponibles, abordables et, surtout, qui ont démontré leur efficacité. MindBeacon révolutionne le secteur de la thérapie en mettant des soins professionnels à la disposition de tous les Canadiens, peu importe le moment, l'endroit ou la façon dont ils choisissent d'y accéder.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci; il est donc peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut des analyses de notre information financière présentée conformément aux IFRS. MindBeacon a recours aux mesures non conformes aux IFRS du « BAIIA » et du « BAIIA ajusté ». Le BAIIA et le BAIIA ajusté constituent une indication de la capacité de MindBeacon de rentabiliser ses activités avant la prise en compte des décisions de la direction en matière de financement et les coûts liés à l'utilisation d'immobilisations corporelles et incorporelles, qui varient en fonction de la génération et la valeur technologique des immobilisations et de leur durée d'utilité estimée par la direction. Le BAIIA correspond au résultat net avant les charges d'impôt, les charges financières et l'amortissement. Les charges financières correspondent aux charges d'intérêts sur les obligations locatives et à la charge d'intérêts hors trésorerie au titre de la désactualisation des prêts gouvernementaux. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la prise en compte de certaines charges inhabituelles. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont souvent recours à des mesures non conformes aux IFRS dans leur évaluation des émetteurs. La direction a, en outre, recours à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets d'exploitation et prévisions annuels, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement « information prospective ») au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « anticiper », « planifier », « continuer », « escompter », « s'attendre à », « projeter », « croire », « pourrait », « devrait », à des mentions semblables concernant des périodes futures ou à l'emploi de la forme négative de ces mots et expressions. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances qui pourraient se produire dans l'avenir.

L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'avis, d'estimations et d'hypothèses que MindBeacon considère pertinentes et raisonnables à la date où l'information est présentée, et qui sont assujettis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans l'information prospective, notamment les facteurs de risque énumérés sous « Facteurs de risque » dans le prospectus avec supplément - RFPV de MindBeacon daté du 17 décembre 2020, sous la rubrique « Facteurs de risque » de son rapport de gestion daté du 17 mars 2021 et dans d'autres documents que MindBeacon a soumis et pourrait soumettre à l'avenir aux autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables, qui sont tous disponibles dans le profil SEDAR de MindBeacon à www.sedar.com. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, ou si les avis, estimations ou hypothèses sous-jacents à l'information prospective se révélaient erronés, les résultats réels ou les événements futurs pourraient être très différents de ce que l'information prospective laisse entendre. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer nettement de ceux qui y sont prévus. Aucune information prospective ne constitue une garantie quant aux résultats futurs. Vous ne devriez donc pas vous fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date où elle a été formulée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué témoigne des attentes de MindBeacon à la date de publication et est susceptible de changer après cette date. Cependant, MindBeacon n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où la législation en valeurs mobilières l'y oblige. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée expressément sous réserve de la mise en garde qui précède.

États de la situation financière consolidés intermédiaires non audités

(en milliers de dollars canadiens)

Aux 31 mars 2021 et 31 décembre 2020



31 mars

2021 31 décembre

2020

$ $





Actif









Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 694 67 010 Débiteurs 5 964 3 903 Frais payés d'avance 977 268 Total des actifs courants 65 635 71 181





Immobilisations corporelles 545 684 Actifs au titre de droits d'utilisation 693 799 Immobilisations incorporelles 2 141 1 809 Total de l'actif 69 014 74 473





Passif et capitaux propres









Passifs courants



Dettes fournisseurs et charges à payer 2 940 6 417 Produits différés 345 313 Tranche courante des obligations locatives 372 469 Total des passifs courants 3 657 7 199





Obligations locatives 449 497 Prêts gouvernementaux 741 607 Total du passif 4 847 8 303





Capitaux propres



Capital émis 96 737 96 555 Surplus d'apport 492 422 Déficit (33 062) (30 807) Total des capitaux propres 64 167 66 170 Total des capitaux propres et du passif 69 014 74 473







États des résultats et du résultat global consolidés intermédiaires non audités

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020



Pour les trimestres clos les

31 mars

2021 2020

$ $





Produits des activités ordinaires 5 015 1 260 Coûts des soins aux patients 2 572 791

2 443 469





Charges d'exploitation



Vente et commercialisation 1 018 754 Produits et développement 935 469 Frais généraux et administratifs 2 261 923 Amortissement 450 234 Total des charges d'exploitation 4 664 2 380





Charges financières 34 29 Perte liée à la juste valeur du passif au titre des bons de souscription - 25





Perte nette et résultat global pour la période (2 255) (1 965)





Perte par action



De base et diluée (0,10) $ (0,33) $







Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires non audités

(en milliers de dollars canadiens)

Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020



Pour les trimestres clos les

31 mars

2021 2020

$ $ Activités d'exploitation



Perte nette pour la période (2 255) (1 965) Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :



Amortissement des immobilisations corporelles 224 47 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 106 145 Amortissement des immobilisations incorporelles 120 42 Charge au titre des paiements fondés sur des actions 92 25 Charge d'intérêts sur les obligations locatives 10 27 Charge d'intérêts hors trésorerie sur les prêts gouvernementaux 24 2 Subventions publiques hors trésorerie comptabilisées à l'égard

des prêts gouvernementaux (26) (21) Perte liée à la juste valeur du passif au titre des bons de souscription - 25 Ajustements liés au fonds de roulement :



(Augmentation) diminution des débiteurs et des frais payés d'avance (2 770) 708 (Diminution) augmentation des dettes fournisseurs et charges à payer et des produits différés (49) 690 Sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation (4 524) (275) Activités de financement



Paiement de principal et des intérêts sur les obligations locatives (155) (157) Remboursement du montant dû aux actionnaires vendeurs au titre de l'option

de surallocation (3 124) - Frais d'émission d'actions (351) - Produit de l'exercice d'options sur actions 160 - Produit des prêts gouvernementaux 171 110 Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (3 299) (47) Activités d'investissement



Acquisitions d'immobilisations corporelles (85) (36) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (408) (505) Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (493) (541) Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (8 316) (863) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 67 010 11 471 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 58 694 10 608







