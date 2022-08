LONDON, ON, le 25 août 2022 /CNW/ - Minco Wholesale & Supply Inc. est fière d'annoncer un tout nouveau partenariat avec le fabricant canadien Supermax Healthcare Canada Group, un chef de file de l'industrie qui se spécialise dans la fabrication de produits de première qualité pour les soins de santé, et les soins dentaires, les secteurs industriels et les services médicaux d'urgence, y compris sa célèbre gamme de produits de protection jetables, Aurelia®.

Cette nouvelle entente renforcera encore davantage la sélection complète de produits et de fournitures de qualité qui sont distribués avec fiabilité par Minco Supply à un large éventail de clients de valeur dans les secteurs des soins de santé, de l'agriculture, de l'industrie et de l'accueil.

Parmi les produits de soins de santé et de protection individuelle fabriqués par Supermax Healthcare Canada Group, et qui font maintenant partie du catalogue de Minco Supply, il y a plusieurs nouveaux modèles de gants de protection de qualité en nitrile, en vinyle et en latex, des produits médicaux non tissés et en coton, des vêtements de protection, y compris des blouses d'isolement, des bonnets bouffants, des filets à cheveux, des passe-montagnes et des couvre-chaussures, ainsi que plusieurs nouveaux modèles de masques de protection largement utilisés dans les milieux hospitaliers, cliniques et de soins de longue durée. Parmi les produits les plus populaires, mentionnons les gants ignifuges en nitrile Aurelia®, les gants en nitrile Robust Aurelia®, les gants en nitrile Transform Aurelia®, les gants en nitrile Bold et Bold Max Aurelia®, les gants en vinyle Delight PF Aurelia® et les gants en latex Vibrant Aurelia®.

« Nous sommes ravis de travailler avec Minco Supply et de faire croître le partenariat. Minco Supply offre des services à une vaste gamme de clients et nous sommes heureux de voir qu'elle proposera la gamme complète de produits Aurelia de Supermax à sa clientèle », a déclaré Sylvain Bergeron, vice-président exécutif et associé, Supermax Healthcare, Aurelia Canada.

« Grâce à ce nouveau partenariat, Minco Supply est maintenant plus que jamais un fournisseur de choix sur le marché canadien. La gamme de produits Aurelia offre des gants de protection jetables et de nombreux produits adaptés à l'ensemble des secteurs. Des milieux hospitaliers jusqu'aux environnements mécaniques et industriels, tous les secteurs sont couverts et Minco Supply est prête à leur proposer des produits de qualité », a expliqué Nori Minicilli, directeur général de Minco Supply.

Reconnue pour la qualité de ses produits et son excellent service à la clientèle, Minco Supply démontre une fois de plus sa mission et sa détermination à être votre fournisseur en matière de santé et de sécurité de premier choix. Que ce soit pour vos besoins professionnels ou personnels, Minco Supply est prête à vous servir, vous et votre entreprise.

Minco Wholesale & Supply Inc. expédie ses produits partout au Canada et aux États-Unis. Magasiner en ligne : https://shop.mincosupply.com/

* À propos de Minco Wholesale & Supply

Comptant plus de 15 ans d'expérience, Minco Supply est un chef de file nord-américain en matière de produits de santé, de sécurité et d'accueil. Minco Supply se spécialise dans la fourniture générale de produits aux entreprises des secteurs de la médecine, de l'accueil, de l'agriculture, de l'industrie et des bureaux.

* À propos de Supermax Healthcare Canada Group

Supermax Corp. est le deuxième fabricant de gants jetables en importance au monde. À l'heure actuelle, Supermax exporte dans plus de 160 pays. En tant que fabricant de ses propres produits, Supermax a conçu une gamme de marques à succès telles que Supermax Medical et Aurelia®. Fiables, ces marques sont reconnues par les laboratoires, les hôpitaux, les pharmaciens, les médecins et les chirurgiens du monde entier.

Pour plus d'information ou pour passer une commande, veuillez appeler au 1-888-MINCO-11 (1-888-646-2611) ou envoyer un courriel à Jason Lacroix: [email protected]

Vous pouvez également magasiner en ligne : https://shop.mincosupply.com/

