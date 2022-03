Entreprise de technologie financière de premier plan qui fournit des solutions financières pour le marché des consommateurs mondiaux et des cryptoconsommateurs évalué à plusieurs milliards de dollars.

MIAMI, 9 mars 2022 /CNW/ - Milo, une entreprise de technologie financière qui réinvente la façon des consommateurs mondiaux et des cryptoconsommateurs d'accéder aux solutions financières, a annoncé aujourd'hui une ronde de financement de série A de 17 millions de dollars. Le financement a été dirigé par la société de capital-risque M13 basée en Californie, avec une participation supplémentaire de QED Investors et de MetaProp, qui étaient également des investisseurs au tour de table précédent.

Depuis 2019, Milo a mis au point des solutions financières novatrices et fiables pour les consommateurs du monde entier. En janvier 2022, Milo a lancé la toute première cryptohypothèque de 30 ans et a commencé à traiter les demandes de sa liste d'attente de plus de 7 400 consommateurs. Cet intérêt démontre le besoin important pour les détenteurs de cryptopatrimoine d'avoir la possibilité d'utiliser leurs actifs numériques pour investir dans l'immobilier. Milo utilisera cet investissement pour poursuivre le développement de ses produits et accélérer ses efforts d'embauche afin de répondre à la demande d'hypothèques en cryptomonnaie.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau financement et d'accueillir M13 en tant qu'investisseur, a déclaré Josip Rupena, chef de la direction de Milo. Cette ronde de financement est une validation de la vision de Milo d'autonomiser les consommateurs mondiaux et les cryptoconsommateurs et de leur donner l'occasion de faire le pont entre le monde numérique et les actifs immobiliers du monde réel. Il s'agit d'une occasion de plusieurs milliards de dollars et nous sommes fiers d'être les premiers à déployer des efforts aux États-Unis pour les consommateurs qui ont un patrimoine non conventionnel. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien d'investisseurs exceptionnels qui reconnaissent que le monde change et nous avons hâte qu'ils nous accompagnent dans cette aventure. »

Le premier produit de l'entreprise était une solution hypothécaire pour les ressortissants étrangers qui a connu une croissance de plus de 250 % au cours des 12 derniers mois, et des demandes à hauteur de 500 millions de dollars provenant de plus de 90 pays ont été traitées. Les besoins financiers des consommateurs internationaux évoluent constamment, ce qui crée un besoin de solutions uniques et flexibles qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers et à investir dans l'avenir. L'immobilier est une composante essentielle du bien-être financier, et de nombreux consommateurs de cryptomonnaie ont été privés de cette occasion. Milo a cerné cette tendance en 2019 et continue d'élaborer des solutions qui ont un impact significatif sur la vie des gens.

« Nous sommes ravis de diriger la ronde de financement de la série A de Milo. M. Rupena, étant une personne qui possède une expertise approfondie de Wall Street et qui a également participé activement aux marchés cryptographiques, est vraiment une personne bien placée pour jouer le rôle de fondateur-marché. Le produit de la cryptohypothèque est révolutionnaire et ouvrira l'accès aux personnes qui détiennent une quantité croissante d'actifs numériques. Nous sommes également convaincus que le produit destiné aux ressortissants étrangers deviendra un secteur d'activité important, compte tenu des besoins non couverts sur ce marché de 1 000 milliards de dollars. Il est rare de trouver une entreprise comme Milo qui peut être un chef de file dans la création d'un nouveau marché et dans la pénétration d'un grand marché », a affirmé Latif Peracha, associé chez M13.

« En tant qu'investisseur de la ronde précédente de démarrage, QED est extrêmement heureuse de continuer de soutenir Milo, a déclaré Matt Burton, associé chez QED Investors. Le marché de la cryptomonnaie a été mal desservi par les produits de gestion de patrimoine et Milo ouvre la voie en lançant la première cryptohypothèque de 30 ans qui permet une mise de fonds nulle en échange du nantissement de votre cryptomonnaie. Le métathème ici est que le produit de la cryptohypothèque de Milo permet aux gens de mettre leur crypto au travail. M. Rupena a mis sur pied une équipe extraordinaire pour s'appuyer sur ce produit et Milo est désormais incroyablement bien positionnée au centre de l'activité de démarrage crypto de Miami alors que la ville devient la capitale de la cryptomonnaie des États-Unis. »

Milo est une entreprise de technologie financière qui réinvente la façon dont les cryptoconsommateurs du monde entier accèdent aux solutions financières pour exploiter les possibilités. Grâce à ses outils technologiques exclusifs et à son équipe de calibre mondial, l'entreprise a permis des millions de dollars de prêts à l'habitation aux États-Unis. Milo entretient une passion pour la transformation numérique et souhaite avoir un impact important dans la vie des gens. Milo a recueilli 24 millions de dollars en capital-risque auprès d'investisseurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.milocredit.com ou envoyez un courriel à [email protected].

M13 est un moteur de capital-risque dont les équipes fondatrices ont accès au capital, à l'expertise et aux ressources nécessaires pour créer et développer des entreprises de technologies de consommation. Fondé en 2016 avec des bureaux à Los Angeles, à New York et à San Francisco, le portefeuille de M13 comprend notamment Lyft, Pinterest, Ring, Daily Harvest et FabFitFun. Dans le cadre du Fonds II, M13 élargira ses activités aux technologies émergentes qui entraîneront des changements dans le comportement des consommateurs au cours de la prochaine décennie. Avec plus de 80 placements directs et 16 sorties, le portefeuille de M13 totalise plus de 137 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.m13.co.

QED Investors est une société de capital-risque de premier plan basée à Alexandria, en Virginie, qui a été fondée en 2007 par Nigel Morris et Frank Rotman. QED se concentre sur l'investissement dans des entreprises de services financiers perturbateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les investissements notables comprennent AvidXchange, Current, Creditas, Credit Karma, Kavak, Klarna, Nubank et SoFi.

MetaProp est une société de capital-risque de New York qui se spécialise dans le secteur des technologies immobilières. Fondée en 2015, l'équipe de placement de MetaProp a investi dans plus de 125 entreprises technologiques de la chaîne de valeur de l'immobilier. La société gère plusieurs fonds pour des investisseurs financiers et stratégiques en immobilier qui représentent un bac à sable pilote prêt à tester plus de 15 milliards de pieds carrés dans tous les types d'actifs immobiliers et sur le marché mondial.

