XIAMEN, Chine et PARIS, France, 30 septembre 2022 /CNW/ - Milesight , le fournisseur de solutions d'IA embarquée en pleine croissance, et Actility , le chef de file mondial des solutions de connectivité IdO , ont annoncé un partenariat stratégique visant à faciliter le déploiement de cas d'utilisation de l'IdO pour la qualité de l'air intérieur (IAQ) , les bâtiments intelligents , les bureaux intelligents , les villes intelligentes , l'agriculture intelligente et de nombreux autres secteurs verticaux.

Les passerelles IdO utilisent la solution LoRaWAN® pour connecter les appareils intelligents au nuage pour le traitement et la gestion des données. Les passerelles Milesight LoRaWAN® offrent maintenant une connexion transparente aux serveurs du réseau ThingPark® LoRaWAN® d'Actility. Les données collectées sur le terrain par les capteurs LoRa® sont réacheminées par liaisons sécurisées vers les principales plateformes IdO en nuage connectées aux serveurs du réseau ThingPark d'Actility, comme Microsoft Azure, AWS IoT Core, PTC Thingworx, etc.

Passerelles Milesight LoRaWAN®

Les passerelles Milesight sont nécessaires pour l'interconnexion et la transmission efficace et fiable des messages entre les capteurs et les serveurs réseau. Elles peuvent gérer un trafic élevé et une quantité impressionnante de données de capteur avec une faible consommation d'énergie tout en permettant une communication sécurisée avec plusieurs réseaux privés virtuels comme IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP/DMVPN.

Découvrez des fonctions extraordinaires comme Class B, Noise Analyzer, Multicast, Gateway Fleet Management, et bien d'autres

Intégration à la base à longue portée Actility

L'accès à l'ensemble des informations de programmation d'Actility et l'intégration de la base à longue portée d'Actility aux passerelles Milesight constituent une avancée importante. Milesight peut désormais se connecter en douceur à Actility ThingPark, gérer toutes les données des capteurs, surveiller l'état des appareils et modifier les configurations pertinentes, ce qui marque la gestion complète des passerelles et des capteurs.

« Milesight est déterminé à fournir des solutions LoRaWAN® innovantes de type dispositif à cloud, tandis qu'Actility a une réputation éprouvée grâce à son offre de déploiements IdO hautement fiables et stables dans l'écosystème LoRaWAN®. Nous partageons tous deux le même objectif : construire un monde plus intelligent grâce à la technologie LoRaWAN®. Grâce à ce partenariat prometteur, nos clients communs profiteront des solutions LoRaWAN® déployées qui offrent des opérations simplifiées, l'observation de renseignements et une productivité accrue. » a déclaré Leon Jiang, vice-président de Milesight.

« Nous sommes ravis de nous associer à Milesight IoT. L'expertise de l'entreprise en matière d'innovation IdO, associée au portefeuille de solutions de connectivité avancées d'Actility, permettra le déploiement plus rapide et plus sûr des solutions LoRaWAN® dans de nombreux segments IoT sur tous les continents ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs et d'intégrateurs de systèmes communs, a déclaré Oliver Hersent, chef de la direction d'Actility.

