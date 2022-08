XIAMEN, Chine et PORTSMOUTH, N.H., 31 août 2022 /CNW/ - Milesight, un fournisseur de solutions d'IA embarquée en pleine croissance et Senet, un fournisseur majeur de logiciels et plateformes de services cloud pour la connectivité et l'établissement de réseaux sur demande pour l'IOT, ont annoncé conjointement un partenariat qui concrétise la qualification des passerelles LoRaWAN® et des dispositifs à capteur de Milesight pour le réseau de Senet. Les capteurs qualifiés incluent les dispositifs de surveillance de composés organiques volatils totaux, de concentration de CO 2 , de température, d'humidité, de niveau d'activité, la détection de fuites et d'autres appareils pour le suivi des conditions environnementales intérieures. Les dispositifs de surveillance extérieure (pour le niveau de l'eau, la pression des tuyaux et le sol) seront également évalués en vue de leur intégration dans le site vitrine Senet's Marketplace.

« Cette réussite de qualification des passerelles et dispositifs de Milesight pour le réseau Senet démontre la compatibilité et la stabilité de nos produits, qui font que de nombreux utilisateurs choisissent Milesight pour leurs projets, a déclaré Leon Jiang, vice-président de Milesight. Pour Milesight, cette collaboration n'est pas seulement un exemple d'essor de notre écosystème, mais une preuve que nous apportons des solutions robustes à nos clients, en particulier pour les projets qui nécessitent un service réseau de qualité comme celui de Senet. »

« Les capacités supérieures et l'installation conviviale des passerelles de Milesight représentent des ajouts exceptionnels dans notre portefeuille de produits qualifiés, ce qui accroît la capacité de Senet et de nos partenaires de fournir partout dans le monde une couverture LoRaWAN® fiable, a déclaré Bruce Chatterley, chef de la direction de Senet. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration, alors que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir aux clients les meilleures options pour le déploiement et la gestion de réseaux LoRaWAN® et des appareils à capteurs pour leurs projets d' IOT. »

Un exemple d'intégration entre Senet et Milesight a récemment été présenté lors d'un webinaire animé par Senet et le fournisseur de plateformes d' IOT Losant. On y a notamment expliqué comment installer et configurer les passerelles de Milesight et utiliser son moniteur d'ambiance AM107 sur le réseau de Senet.

À propos de Milesight :

Milesight est une entreprise professionnelle du domaine de l'IOT qui tire parti des technologies de pointe comme la 5G, l'IA embarquée et le protocole LoRaWAN®. Nous croyons que la qualité de l'air, l'utilisation de l'espace et les conditions complexes qui prévalent dans les bâtiments et l'environnement peuvent être gérées plus aisément grâce aux capacités d'analyse de l'IOT. Pour en savoir plus, visitez le site www.milesight-iot.com.

À propos de Senet :

Senet développe des logiciels et services cloud utilisés par les opérateurs de réseau, les développeurs d'applications et les intégrateurs de systèmes pour le déploiement sur demande de réseaux d'Internet des objets (IdO). Senet offre des technologies dans plus de cent quatre-vingts pays; possède et exploite l'un des plus grands réseaux LoRaWAN publics des États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le www.senetco.com.

LoRaWAN® est une marque de la LoRa Alliance® utilisée sous licence.

