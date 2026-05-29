CITY OF INDUSTRY, Californie, le 29 mai 2026 /CNW/ - MILESEEY Golf, les spécialistes des technologies du golf haut de gamme, a réalisé une percée majeure dans le domaine de la reconnaissance internationale en obtenant les plus grands honneurs des principaux acteurs médiatiques et des essais de golf cette saison.

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Véritable reconnaissance des capacités de R&D de la marque, le MILESEEY GenePro G1 a été nommé « Best Overall » dans les prix Best Golf Rangefinders of 2026 par MyGolfSpy. Reconnu comme la référence de l'industrie en matière de tests indépendants, basés sur les données et entièrement impartiaux, le processus d'évaluation rigoureux de MyGolfSpy élimine les récits marketing pour identifier les véritables leaders de la catégorie. Combinant la mesure laser précise et la technologie GPS de pointe sur le plus grand écran tactile de l'industrie, le GenePro G1 s'est imposé comme meilleur appareil de mesure de distance sur le marché.

Cette victoire notable survient au milieu d'une vague d'éloges pour le portefeuille en expansion de MILESEEY Golf. Le Mileseey GeneSonic Pro, l'appareil novateur 2 en 1 de l'entreprise, a récemment remporté le prestigieux prix Red Dot 2026 et a été couronné « Best Speaker Overall » dans le Golf Monthly Best Golf GPS. Il s'est également taillé une place dans le Golf Monthly Editor's Choice 2026, une liste des 120 meilleures innovations de golf à l'échelle mondiale. Le dispositif a été choisi par Golf Digest pour son influent Guide-cadeau de la fête des Pères 2026, qui souligne encore son attrait grand public.

L'innovation fondamentale du GeneSonic Pro réside dans sa conception détachable inédite. En intégrant un module intelligent GPS à écran tactile de haute précision avec une enceinte Bluetooth omnidirectionnel haut de gamme, MILESEEY Golf a créé une toute nouvelle catégorie d'enceintes pour le golf. Cela permet aux golfeurs de profiter à la fois d'un son immersif et d'informations GPS précises pour élargir l'utilisation des enceintes de golf.

« Le fait que le GenePro G1 et le GeneSonic Pro soient reconnus comme des innovations de premier plan par les organismes de test les plus rigoureux au monde est un moment décisif pour MILESEEY », déclare Jore Chou, chef de la direction de MILESEEY Golf. « Ces distinctions valident notre philosophie fondamentale : cette véritable innovation centrée sur l'utilisateur perturbe les marchés. Nous ne nous contentons pas de participer à la conversation mondiale sur la technologie du golf ; nous la dirigeons en redéfinissant ce à quoi les golfeurs peuvent s'attendre de la précision et du divertissement sur le terrain. »

Pour l'avenir, MILESEEY Golf demeure profondément engagée dans sa mission fondatrice qui consiste à habiliter les golfeurs avec une précision accessible et sans compromis. Au 3e trimestre de 2026, la Golf MILESEEY présentera sa prochaine innovation de rupture : MILESEEY Horizon. Conçues pour redéfinir l'expérience sur le terrain, ces lunettes de soleil de golf intelligentes offriront un moyen plus intuitif d'accéder à l'information en temps réel et de naviguer sur le terrain, tout en demeurant fidèles à l'approche axée sur l'utilisateur et à l'excellence en matière d'ingénierie de la marque.

Pour découvrir la technologie de notre gamme primée, découvrez les GenePro G1 et Mileseey GeneSonic Pro sur mileseeygolf.com.

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SOURCE MILESEEY Golf

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