Milanchase élargit sa présence avec le lancement d'un bureau à Montréal

Expansion : Milanchase s'implante fermement dans le paysage commercial de Montréal

MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Milanchase, le cabinet d'avocats novateur reconnu pour son engagement indéfectible envers les entrepreneurs, les petites et les grandes entreprises, dévoile fièrement son tout nouveau bureau situé au 1155 Rue Metcalfe #1500, Montréal, QC, H3B 2V6, au cœur de Montréal. Cette expansion stratégique marque une étape importante dans le parcours du cabinet vers la fourniture d'un soutien juridique incomparable à une gamme diversifiée de clients.

Bureau de Milanchase (Groupe CNW/MILANCHASE INC.)

Expansion stratégique : L'ouverture du bureau de Montréal souligne l'engagement de Milanchase à mieux servir les clients dans le paysage commercial dynamique du Canada . En établissant une présence physique à Montréal, le cabinet vise à améliorer l'accessibilité et à approfondir les relations avec les entrepreneurs et les entreprises locales.





Emplacement privilégié : Situé dans le centre-ville animé, le nouveau bureau au 1155 Rue Metcalfe positionne Milanchase au cœur de l'activité commerciale de Montréal. Avec un accès facile aux principaux quartiers d'affaires et aux institutions juridiques, le bureau offre une plateforme pratique pour les clients en quête de conseils juridiques d'experts.





Services évolutifs : Milanchase est réputé pour son approche innovante du droit, offrant des solutions juridiques hautement évolutives, rapides et sécurisées adaptées aux besoins spécifiques des entrepreneurs, des petites et des grandes entreprises. Le bureau de Montréal continuera cette tradition d'excellence, fournissant des stratégies juridiques de pointe pour stimuler la réussite des clients.

« Le lancement de notre bureau à Montréal représente une étape importante pour Milanchase alors que nous poursuivons notre mission d'habiliter les entreprises avec un soutien juridique de premier ordre », a déclaré Me Ghali Ouazzani, Associé chez Milanchase. « Nous sommes ravis d'approfondir nos racines dans la dynamique communauté d'affaires de Montréal et avons hâte de servir les clients avec le même niveau de dévouement et d'excellence qui caractérise notre cabinet. »

L'expansion de Milanchase à Montréal témoigne de l'engagement indéfectible du cabinet à répondre aux besoins de ses clients. En se positionnant stratégiquement dans des centres d'affaires clés, Milanchase renforce sa position en tant que fournisseur de premier plan de solutions juridiques innovantes, prêt à stimuler le succès dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Milanchase est un cabinet d'avocats hautement évolutif dédié au soutien des entrepreneurs et des entreprises offrant des solutions juridiques de pointe. Avec un engagement envers l'excellence et l'innovation, Milanchase permet aux clients de naviguer dans des défis juridiques complexes et d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour en savoir plus sur Milanchase et ses services, visitez milanchase.com ou contactez [email protected].

SOURCE MILANCHASE INC.

Renseignements: Pour les demandes des médias ou plus d'informations, veuillez contacter : Me Ghali Ouazzani, Associé au bureau de Montréal, Téléphone : +1 866 246 6136, Email : [email protected]